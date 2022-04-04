"ኦቲዝም የሚጋባ እንዳልሆነ ማኅበረሰቡን የማስገንዘብ ትልቅ ሚና ያሻል" ወ/ሮ ትዕግሥት ኃይሉ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ኦቲዝም የሚጋባ እንዳልሆነ ማኅበረሰቡን የማስገንዘብ ትልቅ ሚና ያሻል" ወ/ሮ ትዕግሥት ኃይሉPlay14:04ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Tigist Hailu. Source: T.HailuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (25.79MB)Published 4 April 2022 at 5:34pmBy Demeke KebedeSource: SBS ወ/ሮ ትዕግሥት ኃይሉ - የምሉዕ ፋውንዴሽን መሥራችና ዋና ሥራ አስኪያጅ፤ በየዓመቱ ኤፕሪል 2 የሚከበረውን የዓለም ኦቲዝም ቀንን ምክንያት በማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ግንዛቤ ለማስጨበጥ እያደረጉ ስላለው ጥረት ይናገራሉ።Published 4 April 2022 at 5:34pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአገልግሎት ትብብርግንዛቤ የማስጨበጥ ጥረትየአምስት ዓመት ትልሞችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ