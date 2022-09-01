ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"አንድነትን ያማከለ ደማቅና መጠነ ሰፊ የአዲስ ዓመት መቀበያ ዝግጅት አሰናድተናል" የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ መሪዎች

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Seble Girma (L), and Tesfaye Endeshaw (R).jpg

Seble Girma (L), and Tesfaye Endeshaw (R). Credit: S.Girma and T.Endeshaw

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Published 1 September 2022 at 5:31pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ተስፋዬ እንደሻው - የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንትና አርቲስት ሰብለ ግርማ - የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር የኪነ ጥበብና ባሕል ኃላፊ፤ ቅዳሜ ሴፕቴምበር 3 / ነሐሴ 28 በፉትስክሬይ አደባባይ እና ቅዳሜ ሴፕቴምበር 10 / ጳጉሜን 5 በአዳራሽ ውስጥ ስላዘጋጇቸው የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት ቅበላ ልዩ ዝግጅቶች ይናገራሉ።

Published 1 September 2022 at 5:31pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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