"አንድነትን ያማከለ ደማቅና መጠነ ሰፊ የአዲስ ዓመት መቀበያ ዝግጅት አሰናድተናል" የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ መሪዎች

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "አንድነትን ያማከለ ደማቅና መጠነ ሰፊ የአዲስ ዓመት መቀበያ ዝግጅት አሰናድተናል" የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ መሪዎችPlay14:53ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Seble Girma (L), and Tesfaye Endeshaw (R). Credit: S.Girma and T.EndeshawGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.14MB)Published 1 September 2022 at 5:31pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ተስፋዬ እንደሻው - የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንትና አርቲስት ሰብለ ግርማ - የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር የኪነ ጥበብና ባሕል ኃላፊ፤ ቅዳሜ ሴፕቴምበር 3 / ነሐሴ 28 በፉትስክሬይ አደባባይ እና ቅዳሜ ሴፕቴምበር 10 / ጳጉሜን 5 በአዳራሽ ውስጥ ስላዘጋጇቸው የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት ቅበላ ልዩ ዝግጅቶች ይናገራሉ።Published 1 September 2022 at 5:31pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየፋሽን ትዕይንትባሕላዊ ሙዚቃና ውዝዋዜየእግር ኳስ ቴክኒክ ሆርሻShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ