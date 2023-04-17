“ ረመዳንን በሳውዲ እንደ ማሳለፍ ባይሆንም በአውስትራሊያም በጥሩ ሁኔታ ጾማችንን እናካሂዳለን፡፡ ” ወ/ሮ ሳራ ባክ

Mrs Sara Bakh

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ወ/ሮ ሳራ ባክ በረመዳን ዖም ወቅት ከሚዘውተሩ የምግብ አይነቶች አንዱ ስለሆነው የሳንቡሳ አሰራር ያስረዳሉ፡፡

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Kesis Mengistu Haile

“ የፋሲካ ማግስትን ‘ በአለ ማእዶት’ ወይም መሸጋገሪያ ብለን እናከብረዋለን ፡፡” መላክ ጸሃይ መንግስቱ ሀይሌ

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“ ስቅለት ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻውን ስራ ያከናወነበት ሲሆን ፤ ትንሳኤ የክርስቲያኖችን ዘለአለማዊ ህይወት የተረጋገጠበት ነው ።” ብጹእ አቡነ ሙሴ

Pastor Dr Natnael Gemeda

“የትንሳኤ በአል የሰው ልጆች ከሞት ወደ ዘላለም ህይወት የተሸጋገሩበት ታላቅ የምስራች በአል ነው። " ፓስተር ናትናኤል ገመዳ

Lantern With Moon Symbol And Mosque Shape Background. Ramadan Kareem And Islamic New Year Concept.

ረመዳን እና ኢድ ምንድን ናቸው በአውስትራሊያስ እንዴት ይከበራሉ?