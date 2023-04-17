“ ረመዳንን በሳውዲ እንደ ማሳለፍ ባይሆንም በአውስትራሊያም በጥሩ ሁኔታ ጾማችንን እናካሂዳለን፡፡ ” ወ/ሮ ሳራ ባክ

“ ረመዳንን በሳውዲ እንደ ማሳለፍ ባይሆንም በአውስትራሊያም በጥሩ ሁኔታ ጾማችንን እናካሂዳለን፡፡ ” ወ/ሮ ሳራ ባክPlay13:51Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.99MB) ወ/ሮ ሳራ ባክ በረመዳን ዖም ወቅት ከሚዘውተሩ የምግብ አይነቶች አንዱ ስለሆነው የሳንቡሳ አሰራር ያስረዳሉ፡፡ShareLatest podcast episodes“ የፋሲካ ማግስትን ‘ በአለ ማእዶት’ ወይም መሸጋገሪያ ብለን እናከብረዋለን ፡፡” መላክ ጸሃይ መንግስቱ ሀይሌ“ ስቅለት ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻውን ስራ ያከናወነበት ሲሆን ፤ ትንሳኤ የክርስቲያኖችን ዘለአለማዊ ህይወት የተረጋገጠበት ነው ።” ብጹእ አቡነ ሙሴ“የትንሳኤ በአል የሰው ልጆች ከሞት ወደ ዘላለም ህይወት የተሸጋገሩበት ታላቅ የምስራች በአል ነው። " ፓስተር ናትናኤል ገመዳረመዳን እና ኢድ ምንድን ናቸው በአውስትራሊያስ እንዴት ይከበራሉ?