“ አማርኛ ቋንቋን ብቻ ሳይሆን ባህልንና ታሪክንም ጭምር ነው የምናስተምረው ”- ወ/ ሮ ጤንነት ታዬ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ አማርኛ ቋንቋን ብቻ ሳይሆን ባህልንና ታሪክንም ጭምር ነው የምናስተምረው ”- ወ/ ሮ ጤንነት ታዬPlay13:24ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen W/R Tenenet Taye Source: W/R T.TayeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.35MB)Published 16 January 2022 at 9:55pm, updated 16 January 2022 at 10:21pmPresented by Martha TsegawSource: SBS ወ/ ሮ ጤንነት ታዬ የቪክቶሪያ የቋንቋዎች ት/ ቤት የአማርኛ መምህርት ፤ በቪክቶሪያ ፉትስክሬ እና ካሮላይን ስፕሪንግስ በሚገኙት ት/ቤቶች ሲሰጥ የቆየው የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ፤ የአዲሱን አመት ተከትሎ በፌብሩዋሪ 05 , 2022 ስለሚጀመር ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲያስመዘግቡ ጥሪያቸውን አቅርበዋል ።Published 16 January 2022 at 9:55pm, updated 16 January 2022 at 10:21pmPresented by Martha TsegawSource: SBSአንኳሮችየአማርኛ ቋናቋ ት/ቤቱ ፋይዳየወላጆች አስተዋጻኦየ 2022 ምዝገባShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ