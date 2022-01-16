ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ አማርኛ ቋንቋን ብቻ ሳይሆን ባህልንና ታሪክንም ጭምር ነው የምናስተምረው ”- ወ/ ሮ ጤንነት ታዬ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

.W/R Tenenet Taye

W/R Tenenet Taye Source: W/R T.Taye

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Published 16 January 2022 at 9:55pm, updated 16 January 2022 at 10:21pm
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS

ወ/ ሮ ጤንነት ታዬ የቪክቶሪያ የቋንቋዎች ት/ ቤት የአማርኛ መምህርት ፤ በቪክቶሪያ ፉትስክሬ እና ካሮላይን ስፕሪንግስ በሚገኙት ት/ቤቶች ሲሰጥ የቆየው የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ፤ የአዲሱን አመት ተከትሎ በፌብሩዋሪ 05 , 2022 ስለሚጀመር ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲያስመዘግቡ ጥሪያቸውን አቅርበዋል ።

Published 16 January 2022 at 9:55pm, updated 16 January 2022 at 10:21pm
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች

  • የአማርኛ ቋናቋ ት/ቤቱ ፋይዳ
  • የወላጆች አስተዋጻኦ
  • የ 2022 ምዝገባ
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