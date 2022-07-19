"የኢትዮጵያ ገበያ የሚመራበት ስትራቴጂ ጤነኛ አይደለም፤ የገበያውን ዋጋ የሚያሽከረክሩት ጥቂት ሰዎች ናቸው" አቶ ዋስይሁን በላይ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የኢትዮጵያ ገበያ የሚመራበት ስትራቴጂ ጤነኛ አይደለም፤ የገበያውን ዋጋ የሚያሽከረክሩት ጥቂት ሰዎች ናቸው" አቶ ዋስይሁን በላይPlay15:49ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Wasihun Belay. Source: W.BelayGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.93MB)Published 19 July 2022 at 7:14pmBy Demeke KebedeSource: SBS የምጣኔ ሃብት ባለሙያ አቶ ዋስይሁን በላይ፤ የኢትዮጵያን ምጣኔ ሃብት ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው ይናገራሉ።Published 19 July 2022 at 7:14pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮች Advertisementየምጣኔ ሃብት ጤና ማሳያዎችፍላጎትና አቅርቦትየዋጋ ግሽበትና የኑሮ ውድነትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ