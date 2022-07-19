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"የኢትዮጵያ ገበያ የሚመራበት ስትራቴጂ ጤነኛ አይደለም፤ የገበያውን ዋጋ የሚያሽከረክሩት ጥቂት ሰዎች ናቸው" አቶ ዋስይሁን በላይ

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Wasihun Belay. Source: W.Belay

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Published 19 July 2022 at 7:14pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

የምጣኔ ሃብት ባለሙያ አቶ ዋስይሁን በላይ፤ የኢትዮጵያን ምጣኔ ሃብት ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 19 July 2022 at 7:14pm
By Demeke Kebede
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  • የምጣኔ ሃብት ጤና ማሳያዎች
  • ፍላጎትና አቅርቦት
  • የዋጋ ግሽበትና የኑሮ ውድነት
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