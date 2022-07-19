"የዜጎችን ኑሮ ለማሻሻል፣ የውጭ እርዳታና ኢንቨስትመንት እንዲመጣ የፖለቲካና ፀጥታ ስጋቶችን ማረጋጋት ያስፈልጋል" አቶ ዋስይሁን በላይ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የዜጎችን ኑሮ ለማሻሻል፣ የውጭ እርዳታና ኢንቨስትመንት እንዲመጣ የፖለቲካና ፀጥታ ስጋቶችን ማረጋጋት ያስፈልጋል" አቶ ዋስይሁን በላይPlay06:55ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Wasihun Belay. Source: W.BelayGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.9MB)Published 19 July 2022 at 7:27pmBy Demeke KebedeSource: SBS ምጣኔ ሃብት ባለሙያ አቶ ዋስይሁን በላይ፤ የኢትዮጵያን ምጣኔ ሃብት ለመታደግ ይበጃሉ የሚሏቸውን ምክረ ሃሳቦች ያጋራሉ።Published 19 July 2022 at 7:27pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮች Advertisementበጀት አጠቃቀምና ገቢን ማሳደግምክረ ሃሳብየውጭ እርዳታና ቀጥተኛ ሙዋዕለ ንዋይ ፍስሰት ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ