“ወጣቶችን ከአደንዛዥ ዕፅና አልኮል ለመከላከል ስፖርት አንዱ ውጤታማ መንገድ መሆኑ ታምኖበታል” ዮናስ ሙሉጌታ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ወጣቶችን ከአደንዛዥ ዕፅና አልኮል ለመከላከል ስፖርት አንዱ ውጤታማ መንገድ መሆኑ ታምኖበታል” ዮናስ ሙሉጌታPlay12:45ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Yonas Mulugeta. Source: Y.MulugetaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.07MB)Published 24 February 2022 at 7:57amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የፀባኦት ሚዲያና ሥነ ጥበብ ማዕከል መሥራችና ሰብሰቢ፣ ቤተልሔም ግርማና ሀገር አዳሙ የፀባኦት ሚዲያና ሥነ ጥበብ ማዕከል መሥራችና አባላት፤ በኢትዮጵያውያን ወጣቶች ዘንድ በመስፋፋትና አሳሳቢም ሆነው ያሉትን አደንዛዥ ዕፅና አልኮልን እንደማኅበረሰብና ቤተሰብ ለመከላከል ግድ የሚሉ ጥረቶች አንስተው ያሳስባሉ።Published 24 February 2022 at 7:57amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየማኅበረሰብና መንግሥታዊ ያልሆኑ ግልጋሎት ሰጪዎች ትብብርስፖርት፣ አደንዛዥ ዕፅ፣ አልኮልና ወጣቶችሥነ ጥበብ፣ አደንዛዥ ዕፅ፣ አልኮልና ወጣቶችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ