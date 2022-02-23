ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ወጣቶችን ከአደንዛዥ ዕፅና አልኮል ለመከላከል ስፖርት አንዱ ውጤታማ መንገድ መሆኑ ታምኖበታል” ዮናስ ሙሉጌታ

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Yonas Mulugeta. Source: Y.Mulugeta

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Published 24 February 2022 at 7:57am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የፀባኦት ሚዲያና ሥነ ጥበብ ማዕከል መሥራችና ሰብሰቢ፣ ቤተልሔም ግርማና ሀገር አዳሙ የፀባኦት ሚዲያና ሥነ ጥበብ ማዕከል መሥራችና አባላት፤ በኢትዮጵያውያን ወጣቶች ዘንድ በመስፋፋትና አሳሳቢም ሆነው ያሉትን አደንዛዥ ዕፅና አልኮልን እንደማኅበረሰብና ቤተሰብ ለመከላከል ግድ የሚሉ ጥረቶች አንስተው ያሳስባሉ።

Published 24 February 2022 at 7:57am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የማኅበረሰብና መንግሥታዊ ያልሆኑ ግልጋሎት ሰጪዎች ትብብር
  • ስፖርት፣ አደንዛዥ ዕፅ፣ አልኮልና ወጣቶች
  • ሥነ ጥበብ፣ አደንዛዥ ዕፅ፣ አልኮልና ወጣቶች
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