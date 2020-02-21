ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“መደመር - እኔ ላስብልህ አንተ ኑር ሳይሆን፤ ሁላችንም እናስብ፤ አገራችን የሁላችንም ናት በሚል ሃሳብ የተወለደ ምልከታ ነው” - ዮናስ ዘውዴ

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Interview with Yonas Zewde and Mohammedrafie Abaraya

Yonas Zewde (L), and Mohammedrafie Abaraya (R) Source: SBS Amharic

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Published 21 February 2020 at 6:34pm, updated 21 February 2020 at 7:06pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ዮናስ ዘውዴ - በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የ PhD ተማሪ - በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የማኅበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ተጠባቢና አቶ መሐመድ ራፊ አባራያ - በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ተንታኝ በመደመር ትርጓሜ፣ የመደመር መርሆዎችና የአገር ውስጥ ፖሊሲ አቅጣጫዎች ምልከታ ላይ አተያዮቻውን ያጋራሉ። አቶ ዮናስ ዘውዴና አቶ መሐመድ ራፊ አባራያ ወደ አውስትራሊያ የመጡት ቅዳሜ ፌብሪዋሪ 2, 2020 በሜልበርን፤ እሑድ ፌብሪዋሪ 23, 2020 ሲድኒ በመደመር መጽሐፍ ፅንሰ ሃሳብ ላይ በሚካሄደው ሕዝባዊ ውይይት ለኢትዮጵያውያን ማኅበርሰብ አባላት ገለጣ ለማድረግ ነው።

Published 21 February 2020 at 6:34pm, updated 21 February 2020 at 7:06pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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