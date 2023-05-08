“ በህይወቴ በጣም ከተደሰትኩባቸው ቀን አንዱ የልጄን ምርቃት ያሁበት ነው ምርቃቱ የኔም ነበር ። ”- ወ/ሮ ሳራ ባክ

“ በህይወቴ በጣም ከተደሰትኩባቸው ቀን አንዱ የልጄን ምርቃት ያሁበት ነው ምርቃቱ የኔም ነበር ። ”- ወ/ሮ ሳራ ባክPlay21:09Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (20.09MB) ወ/ሮ ሳራ ባክ የእድገት ዝግመት (Down Syndrome) ካለው ልጃቸው አብደላ ባክሽ ጋር ያሳለፉትን የ 32 አመት ጉዞ ፤ ውጣ ውረድ እና ያጣጣሟቸውን መልካም ውጤቶች ያወጉብት ክፍል ሁለት ቆይታ፡፡አንኳሮች የእድገት ዝግመት ያላቸውን ልጆች ለውጤት ማብቃት በአወስትራሊያ ያሉ የድጋፍ አማራጮችወላጆች ሊወስዷቸው የሚገቡ ምክሮችShareLatest podcast episodes“ የእምቅ አውድ ፕሮዳሽን ዋና አላማ ለማህበረሰባችን አስተዋጻኦ ያበረከቱ ሰዎችን ታሪክ ቀርጾ ለትውልድ ማቆየት ነው። ”- ወ/ ሮ ቅድስት ደስታየፌዴራል በጀት ለላጤ ወላጆች የክፍያ ጭማሪ ሊያደርግ ነውኢትዮጵያ ለውጭ ባለሃብቶች አምስት የባንክ ፈቃድ ልትሰጥ ነውአውስትራሊያውያን በሳልሳዊ ንጉሥ ቻርልስ ንግሥና ዝንቅ አተያዮቻቸውን አንፀባረቁ