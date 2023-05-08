“ በህይወቴ በጣም ከተደሰትኩባቸው ቀን አንዱ የልጄን ምርቃት ያሁበት ነው ምርቃቱ የኔም ነበር ። ”- ወ/ሮ ሳራ ባክ

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ወ/ሮ ሳራ ባክ የእድገት ዝግመት (Down Syndrome) ካለው ልጃቸው አብደላ ባክሽ ጋር ያሳለፉትን የ 32 አመት ጉዞ ፤ ውጣ ውረድ እና ያጣጣሟቸውን መልካም ውጤቶች ያወጉብት ክፍል ሁለት ቆይታ፡፡

አንኳሮች
  • የእድገት ዝግመት ያላቸውን ልጆች ለውጤት ማብቃት
  • በአወስትራሊያ ያሉ የድጋፍ አማራጮች
  • ወላጆች ሊወስዷቸው የሚገቡ ምክሮች
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“ የእምቅ አውድ ፕሮዳሽን ዋና አላማ ለማህበረሰባችን አስተዋጻኦ ያበረከቱ ሰዎችን ታሪክ ቀርጾ ለትውልድ ማቆየት ነው። ”- ወ/ ሮ ቅድስት ደስታ

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