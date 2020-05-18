“ያለንበት ደረጃ ቢለያይም ከስዊድን ለኢትዮጵያ የምንወስደው ትምህርት በመንግሥትና ዜጎች መካከል ያለውን መተማመን ነው” - አቶ ተስፋዬ ይታይህ
Ato tesfaye Yitayih (R-T), Prof Girma Berhanu (L-B), and Dr Lyew desta (R-B) Source: Supplied
Published 18 May 2020 at 12:23pm, updated 18 May 2020 at 5:45pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አቶ ተስፋዬ ይታይህ - በስዊድንና ሌሎች ኖርዲክ አገራት ምክትል የሚሲዮን መሪ፣ ፕሮፌሰር ግርማ ብርሃኑ - በስዊድን ጉተንበርግ ዩኒቨርሲቲ የልዩ ትምህርት መምህርና ተመራማሪ፣ ዶ/ር ልየው ደስታ - በካሮሊንስካ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል የልብና የውስጥ ደዌ ስፔሽያሊስት፤ በስዊድንና የኖርዲክ አገራት የኮቪድ - 19 የመማክርት ጉባኤ ተልዕኮና ሚናን አስመልክተው ይናገራሉ፡፤ ኢትዮጵያ ከስዊድን የኮሮናቫይረስ መከላከል የጤና ፖሊሲ ግብረ ምላሽ ምን ዓይነት ትምህርት ልትቀስም እንደምትችል ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።
Published 18 May 2020 at 12:23pm, updated 18 May 2020 at 5:45pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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