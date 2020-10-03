ወጣት ጋዜጠኛነት በኢትዮጵያ - መልካም ዕድሎች፣ ፈተናዎችና ሕልሞች

ወጣት ጋዜጠኛነት በኢትዮጵያ - መልካም ዕድሎች፣ ፈተናዎችና ሕልሞችPlay30:49Solomon Muchie (L) and Slabat Manaye (R) Source: SM and SMGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (31.74MB) የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሬዲዮ ጋዜጠኛና “የዓባይ ፖለቲካና የባዕዳን ተልዕኮ” መጽሐፍ ደራሲ ስላባት ማናዬ፤ ጋዜጠኛ ሰለሞን ሙጬ - በኢትዮጵያ የጀርመን ድምፅ ራዲዮ ዘጋቢና የ “ዳሳሽ መዳፎች” መጽሐፍ ደራሲ፤ ሙያዊ ተሞክሯቸውን ነቅሰው ያጋራሉ።አንኳሮች የሚዲያና ድርሰት ዓለም ውጣ ውረዶች የአዲሱ ትውልድ አገራዊ አስተዋፅዖዎችና ተዳሮቶችማኅበራዊ ሚዲያና የንባብ ባሕልShareLatest podcast episodes" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢርበቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላልየአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?ኒው ሳውዝ ዌይልስ፤ምርጫ 2023