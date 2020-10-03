ወጣት ጋዜጠኛነት በኢትዮጵያ - መልካም ዕድሎች፣ ፈተናዎችና ሕልሞች

Solomon and Slabat

Solomon Muchie (L) and Slabat Manaye (R) Source: SM and SM

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የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሬዲዮ ጋዜጠኛና “የዓባይ ፖለቲካና የባዕዳን ተልዕኮ” መጽሐፍ ደራሲ ስላባት ማናዬ፤ ጋዜጠኛ ሰለሞን ሙጬ - በኢትዮጵያ የጀርመን ድምፅ ራዲዮ ዘጋቢና የ “ዳሳሽ መዳፎች” መጽሐፍ ደራሲ፤ ሙያዊ ተሞክሯቸውን ነቅሰው ያጋራሉ።

አንኳሮች

 

  • የሚዲያና ድርሰት ዓለም ውጣ ውረዶች  
  • የአዲሱ ትውልድ አገራዊ አስተዋፅዖዎችና ተዳሮቶች
  • ማኅበራዊ ሚዲያና የንባብ ባሕል
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Shek Abdurahman

" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢር

Brave Fireman of a Burning Building and Holds Saved boy in His Arms. Open fire and one Firefighter in the Background.

በቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላል

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የአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?

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