“አሜሪካንን ያጥለቀለቀው Black Lives Matter ንቅናቄ ተስፋ ሰጥቶኛል፤ ለውጥ እየመጣ ነው” - ዶ/ር መሐመድ አላአሚን ኑርሁሴይን

“አሜሪካንን ያጥለቀለቀው Black Lives Matter ንቅናቄ ተስፋ ሰጥቶኛል፤ ለውጥ እየመጣ ነው” - ዶ/ር መሐመድ አላአሚን ኑርሁሴይንPlay23:51Dr Mohhamed A. Nurhussein Source: MANHGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (19.17MB) ዶ/ር ኮ/ል መሐመድ አላሚን ኑርሁሴይን፤ በቅርቡ ግለ ታሪካቸውን አካትቶ በቀይ ባሕር አሳታሚ ድርጅት ለሕትመት ስለበቃው “Made in Ethiopia” መጽሐፋቸው ይናገራሉ።አንኳሮች ለዩጎዝላቪያ ነፃ ትምህርት ስንብት - ለቀ.ኃ.ሥ እጅ መንሳት ወይስ ወታደራዊ ሰላምታ መስጠት?ከዩጎዝላቪያ መልስ የሕክምና ሥራ ጅማሮ፣ ፍቅር፣ ጋብቻና በሞት መለያየትየዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ 2020 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ውጤትና ተፅዕኖዎቹShareLatest podcast episodes" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢርበቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላልየአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?ኒው ሳውዝ ዌይልስ፤ምርጫ 2023