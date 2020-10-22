“አሜሪካንን ያጥለቀለቀው Black Lives Matter ንቅናቄ ተስፋ ሰጥቶኛል፤ ለውጥ እየመጣ ነው” - ዶ/ር መሐመድ አላአሚን ኑርሁሴይን

Dr Mohhamed A. Nurhussein

Dr Mohhamed A. Nurhussein Source: MANH

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ዶ/ር ኮ/ል መሐመድ አላሚን ኑርሁሴይን፤ በቅርቡ ግለ ታሪካቸውን አካትቶ በቀይ ባሕር አሳታሚ ድርጅት ለሕትመት ስለበቃው “Made in Ethiopia” መጽሐፋቸው ይናገራሉ።

አንኳሮች

 

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