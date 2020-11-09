ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የአዕምሮ ጤና የሁሉም ጤና መሠረት ነው” ዶ/ር ገላዬ ታደሰ

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Mental Health

Dr Gelaye Tadese (L), Timnit Tekola (T-R) and Tsigereda Mekonnen (B-R) Source: Supplied

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Published 9 November 2020 at 8:48pm, updated 9 November 2020 at 8:55pm
By Elias Gudisa
Source: SBS

ዶ/ር ገላዬ ታደሰ - በምዕራብ አውስትራሊያ የአዕምሮ ጤና ባለሙያና ቅዳሜ ኖቬምበር 14 – 2020 በቪክቶሪያ የኢትዮጵያውያን ሴቶች ኅብረት “የመልካም አዕምሮ ጤና አጠባበቅ” ሴሚናር አስተባባሪ ወ/ሮ ጽጌረዳ መኮንን የሴሚናሩን ይዘት አስመልክተው ይናገራሉ። ትምኒት ታኮላ - በለንደን የአዕምሮ ጤና ምክር አገልግሎት ባለሙያም በሴሚናሩ ተሳታፊ ናቸው።

Published 9 November 2020 at 8:48pm, updated 9 November 2020 at 8:55pm
By Elias Gudisa
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