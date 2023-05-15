የእናቶች ቀን በአገረ አውስትራሊያ

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Engida Getahun's Family (T-L), Agere Adamu's family (L-B), and Samrawit Habtom and her mum (R). Credit: E.Getahun, A.Adamu and S.Habtom.

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የአውስትራሊያ ነዋሪ እናቶችና ልጆች ለእናቶቻቸውና ለመላው ኢትዮጵያውያን እናቶች የመልካም ምኞት መልዕክታቸውን ያስተላልፋሉ።

አንኳሮች
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