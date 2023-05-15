የእናቶች ቀን በአገረ አውስትራሊያ

የእናቶች ቀን በአገረ አውስትራሊያPlay05:39Engida Getahun's Family (T-L), Agere Adamu's family (L-B), and Samrawit Habtom and her mum (R). Credit: E.Getahun, A.Adamu and S.Habtom.Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.56MB) የአውስትራሊያ ነዋሪ እናቶችና ልጆች ለእናቶቻቸውና ለመላው ኢትዮጵያውያን እናቶች የመልካም ምኞት መልዕክታቸውን ያስተላልፋሉ።አንኳሮችየእናቶች ቀንየልጆች መልካም ምኞት ለእናቶችማኅበረሰብShareLatest podcast episodesአውስትራሊያ ውስጥ የቤተሰብ ጥቃትን በፍልስተኛ ማኅበረሰባት ዘንድ እንደምን መግታት እንደሚቻልዎ"የድሮ ትዝታዎችን ማስታወስና ታሪክን ማካፈል አስደሳች ነው" - የቀድሞው የኢትዮጵያ ብሔራዊ እግር ኳስ ተጫዋች ኤርሚያስ ወንድሙለአረጋውያን ክብካቤ ሠራተኞች ለቋሚ ነዋሪነት የሚያበቃ የቪዛ ቅድሚያ ሊሰጥ ነውበአዲስ አበባ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች አገልግሎት ሰዓት ወደ 16 ሰዓታት ሊራዘም ነው