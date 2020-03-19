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ለማ ክብረት - ከሠንጋ ተራ እስከ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን

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My Story - Lema Kibiret Pt 1

በ1975 ለማ ክብረት የሞሪሽየስን ፍጹም ቅጣት ምት አድኖ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለድል እንዲበቃ በማድረጉ ተጫዋቾች ተሸክመው (ግራ)፣ ለማ ክብረት አውስትራሊያ (ቀኝ) Source: Supplied

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Published 19 March 2020 at 12:57pm, updated 19 March 2020 at 1:01pm
By Elias Gudissa
Source: SBS

ለማ ክብረት ከትውልድ ቀዬው ሠንጋ ተራ ተነስቶ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ወጣቶችና ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን ዋና ግብ ጠባቂ እስከ መሆን ደርሷል። ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ዓለም አቀፍ ውድድሮች ተሳትፎና ድሎች ሁነኛ ሚናዎች አበርክቷል። ክህሎቱም ለገነነ ዝና አብቅቶታል። በክፍል አንድ የግለ - ሕይወት ትረካው ከታዳጊ ቡድን ለብሔራዊ ቡድን እንደምን ለመመመረጥና መሰለፍ እንደበቃ ያወጋል።

Published 19 March 2020 at 12:57pm, updated 19 March 2020 at 1:01pm
By Elias Gudissa
Source: SBS
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