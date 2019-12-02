** የፌዴራል መንግሥቱ የጃኪ ላምቢን የሜዲቫክ ድምፅ ለማግኘት ስል የኒውዚላንድ የዳግም ሠፈራ ስምምነትን አልቀበልም አለ ** የአውስትራሊያዊው - ቻይናዊ ቤጂንግ ውስጥ ለእሥር መዳረግ አሳስቧል
Greens Senator Nick McKim (L), and independent Senator Jacqui Lambie Source: SBS
Published 2 December 2019 at 11:15pm
By NACA
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
** የፌዴራል መንግሥቱ የጃኪ ላምቢን የሜዲቫክ ድምፅ ለማግኘት ስል የኒውዚላንድ የዳግም ሠፈራ ስምምነትን አልቀበልም አለ ** የአውስትራሊያዊው - ቻይናዊ ቤጂንግ ውስጥ ለእሥር መዳረግ አሳስቧል
Published 2 December 2019 at 11:15pm
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Presented by Kassahun Seboqa Negewo
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