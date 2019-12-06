** የአውስትራሊያ አውሮፕላን ማረፊያዎች ከገና በዓል በፊት በታጣቂ ፖሊሶች ሊጠበቁ ነው ** የእሳት አደጋ ባለ ሥልጣናት ለኒው ሳውዝ ዌይልስና ኩዊንስላንድ የእሳት ቃጠሎች በከፍተኛ ተጠንቀቅ ላይ ናቸው
Australian Prime Minister Scott Morrison (centre) poses for photographs with Australian Federal Police officers at Canberra Airport Source: AAP
Published 6 December 2019 at 11:13pm
By NACA
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
** የአውስትራሊያ አውሮፕላን ማረፊያዎች ከገና በዓል በፊት በታጣቂ ፖሊሶች ሊጠበቁ ነው ** የእሳት አደጋ ባለ ሥልጣናት ለኒው ሳውዝ ዌይልስና ኩዊንስላንድ የእሳት ቃጠሎች በከፍተኛ ተጠንቀቅ ላይ ናቸው
Published 6 December 2019 at 11:13pm
By NACA
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
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