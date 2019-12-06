ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

** የአውስትራሊያ አውሮፕላን ማረፊያዎች ከገና በዓል በፊት በታጣቂ ፖሊሶች ሊጠበቁ ነው ** የእሳት አደጋ ባለ ሥልጣናት ለኒው ሳውዝ ዌይልስና ኩዊንስላንድ የእሳት ቃጠሎች በከፍተኛ ተጠንቀቅ ላይ ናቸው

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News Bulletin 0612

Australian Prime Minister Scott Morrison (centre) poses for photographs with Australian Federal Police officers at Canberra Airport Source: AAP

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Published 6 December 2019 at 11:13pm
By NACA
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

** የአውስትራሊያ አውሮፕላን ማረፊያዎች ከገና በዓል በፊት በታጣቂ ፖሊሶች ሊጠበቁ ነው ** የእሳት አደጋ ባለ ሥልጣናት ለኒው ሳውዝ ዌይልስና ኩዊንስላንድ የእሳት ቃጠሎች በከፍተኛ ተጠንቀቅ ላይ ናቸው

Published 6 December 2019 at 11:13pm
By NACA
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
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