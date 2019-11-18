** ፖሊስ የሆንግ ኮንግ ዩኒቨርሲቲን ቅጥር ግቢ ሰብሮ ገባ ** አውስትራሊያ ቻይና ውስጥ በዊገህሶች ላይ የሚደርሰው ጉስቁልና እንደሚያሳስባት ዳግም ገለጠች
Protestors duck behind shields as a blue-dyed liquid is sprayed from an armored police vehicle at the Hong Kong Polytechnic University Source: AP
Published 18 November 2019 at 11:09pm
By NACA
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
** ፖሊስ የሆንግ ኮንግ ዩኒቨርሲቲን ቅጥር ግቢ ሰብሮ ገባ ** አውስትራሊያ ቻይና ውስጥ በዊገህሶች ላይ የሚደርሰው ጉስቁልና እንደሚያሳስባት ዳግም ገለጠች
Published 18 November 2019 at 11:09pm
By NACA
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
Share