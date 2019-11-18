ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

** ፖሊስ የሆንግ ኮንግ ዩኒቨርሲቲን ቅጥር ግቢ ሰብሮ ገባ ** አውስትራሊያ ቻይና ውስጥ በዊገህሶች ላይ የሚደርሰው ጉስቁልና እንደሚያሳስባት ዳግም ገለጠች

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Homeland Report 1811

Protestors duck behind shields as a blue-dyed liquid is sprayed from an armored police vehicle at the Hong Kong Polytechnic University Source: AP

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Published 18 November 2019 at 11:09pm
By NACA
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

** ፖሊስ የሆንግ ኮንግ ዩኒቨርሲቲን ቅጥር ግቢ ሰብሮ ገባ ** አውስትራሊያ ቻይና ውስጥ በዊገህሶች ላይ የሚደርሰው ጉስቁልና እንደሚያሳስባት ዳግም ገለጠች

Published 18 November 2019 at 11:09pm
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