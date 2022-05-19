ምርጫ 2022፤ የአውስትራሊያ ሌበር ፓርቲ

Source: Getty
Published 19 May 2022 at 2:57pm, updated 15 August 2022 at 11:57am
By NACA, Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
የአውስትራሊያ ሌበር ፓርቲ እ.አ.አ በ1901 የተመሠረተ አንጋፋ ግራ ዘመም ተራማጅ ፓርቲ ነው። በአሁኑ ወቅት 68 የሕዝብ ምክር ቤት ወንበሮችን ይዞ በተቃዋሚ ፓርቲነት ቆሟል። ራሱን ችሎ መንግሥት ለመመሥረት በቅዳሜው ኤፕሪል / ግንቦት 13 ተጨማሪ 8 ወንበሮችን ማሸነፍ ይጠበቅበታል። ከአይሪሽ እናትና ጣሊያናዊ አባት የተወለዱት የፓርቲው መሪ አንቶኒ አልባኒዚ በለስ ቀንቷቸው ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ከበቁ፤ በአውስትራሊያ ታሪክ የመጀመሪያው ዝንቅ ዝርያ ያላቸው መሪ ይሆናሉ።
Published 19 May 2022 at 2:57pm, updated 15 August 2022 at 11:57am
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