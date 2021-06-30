ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

አማፂያን የኢትዮጵያ መንግሥትን የተኩስ አቁም እወጃ አሌ አሉ

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Mekelle, Ethiopia.

Ethiopian government soldiers ride in the back of a truck on a road near Agula, north of Mekele, in the Tigray region of northern Ethiopia. Source: AAP

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Published 30 June 2021 at 8:39pm
By Sofija Petrovic
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

በኢትዮጵያ መንግሥት በኩል የተወሰደው የተኩስ አቁም ዕወጃ የለውጥ ተስፋ እንደፈነጠቀና ለዓለም አቀፍ ምግባረ ሰናይ ድርጅቶችም ረድኤቶቻቸውን በረሃብ ጫፍ ላይ ለሚገኙ በመቶ ሺህዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች ለመቸር በር ከፋች መሆኑ ተነግሯል። በሌላም በኩል ዩናይትድ ስቴትስ የምትሻው አመፅን መቀነስና ተኩስ ማቆምን እንደሆነ በመግለፅ፤ ግጭትን የማባባስ ጥረቶችን በእጅጉ እንደምታወግዝ አሳስባለች።

Published 30 June 2021 at 8:39pm
By Sofija Petrovic
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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