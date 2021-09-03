“ለወገኖቼ በሙሉ መጪው ዘመን የሰላምና የጤና፣ ኢትዮጵያችን አንድነታችን በተከበረበት ሁኔታ ዕድሜዋ ረዝሞ ለመገናኘት ያብቃን በልልኝ” ዓለማየሁ እሸቴ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ለወገኖቼ በሙሉ መጪው ዘመን የሰላምና የጤና፣ ኢትዮጵያችን አንድነታችን በተከበረበት ሁኔታ ዕድሜዋ ረዝሞ ለመገናኘት ያብቃን በልልኝ” ዓለማየሁ እሸቴPlay17:50ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Alemayehu Eshete of the Ethiopiques performs as the band headline the WOMAD music festival on July 26, 2009 in Wiltshire, England. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.42MB)Published 3 September 2021 at 2:14pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የድምፃዊ ዓለማየሁ እሸቴ ትናንት ነሐሴ 27 ለሊት በድንገት ከዚህ ዓለም መለየት በአያሌ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ጥልቅ ሐዘን ማሳደሩ እርግጥ ነው። ለዘላለሙ ቢለየንም ምርጥና ድንቅ የሙዚቃ ሥራዎቹ ግና በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክና በአድናቂዎቹ ልብ ውስጥ ልዩ ሥፍራ ይዞ ይኖራል። እኛም ለዝክረ መታሰቢያው ቀደም ሲል በወርኃ ሜይ 2014 ያካሄድነውን ቃለ ምልልስ ደግመን አቅርበናል።Published 3 September 2021 at 2:14pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisement የመርከብ ጉዞ ወደ ሆሊውድከትወና ሕልም ወደ ሙዚቃ ዓለም ዕውነታምስጋናShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ