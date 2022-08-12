ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የሠፈራ መምሪያ፤ አውስትራሊያ ውስጥ የአገልግሎት የገንዘብ ጉርሻ እንሰጣለን?Play06:30ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Tips. Credit: Getty Images/Toni FaintGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.7MB)Published 12 August 2022 at 12:19pmBy Melissa Compagnoni, Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የአገልግሎት ገንዘብ ጉርሻን አስመልክቶ አውስትራሊያ ብዥታ አለባት። አውስትራሊያ የተወለዱት እንኳ ለማንና መቼ የአገልግሎት ገንዘብ ጉርሻን መስጠት እንዳለባቸው ግር ይሰኛሉ።Published 12 August 2022 at 12:19pmBy Melissa Compagnoni, Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየሠፈራ መምሪያየአገልግሎት የገንዘብ ጉርሻየአውስትራሊያ ባሕልShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ