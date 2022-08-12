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የሠፈራ መምሪያ፤ አውስትራሊያ ውስጥ የአገልግሎት የገንዘብ ጉርሻ እንሰጣለን?

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Tips. Credit: Getty Images/Toni Faint

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Published 12 August 2022 at 12:19pm
By Melissa Compagnoni, Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የአገልግሎት ገንዘብ ጉርሻን አስመልክቶ አውስትራሊያ ብዥታ አለባት። አውስትራሊያ የተወለዱት እንኳ ለማንና መቼ የአገልግሎት ገንዘብ ጉርሻን መስጠት እንዳለባቸው ግር ይሰኛሉ።

Published 12 August 2022 at 12:19pm
By Melissa Compagnoni, Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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  • የአውስትራሊያ ባሕል
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