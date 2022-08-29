ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የሠፈራ መምሪያ - የአመፅ አዙሪትን ይግቱ፤ የመልካም አርአያነት ተምሳሌ ይሁኑ

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Protesters gather at Hyde Park during the 'Women's Wave' March 2019.jpg

Protesters gather at Hyde Park during the 'Women's Wave' March 2019 on January 20, 2019 in Sydney, Australia. Credit: Lisa Maree Williams/Getty Images / Jennifer Polixenni Brankin/WireImage

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Published 29 August 2022 at 5:28pm
By Yumi Oba, Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

"ወንዶች - ወንዶችን ነው የሚሆኑት" ወይም "ምንም አይደል፤ ስለሚወድሽ እኮ ነው" የሚሉ ልጃገረዶችንና ሴቶችን ዝቅ የሚያደርጉ አባባሎችን ለምን ያህል ጊዜ ሰምተዋል? አባባሎቹ ጎጂ መስለው ባይታዩም ልብ ሳንላቸው የወንዶች ኃይለኝነት አስባቡ የሴቶች ተንኳሽነት እንደሁ የማስመሰሉ ሁነት አዘቦታዊ ሆኖ እንዲለመድ እንደሚያደርግ የመስኩ ጠበብት ያሳስባሉ።

Published 29 August 2022 at 5:28pm
By Yumi Oba, Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • የሠፈራ መምሪያ
  • በሴቶች ላይ የሚፈፀም የቤት ውስጥ ጥቃት
  • ፆታ ተኮር ጥቃት
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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ