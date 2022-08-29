የሠፈራ መምሪያ - የአመፅ አዙሪትን ይግቱ፤ የመልካም አርአያነት ተምሳሌ ይሁኑ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የሠፈራ መምሪያ - የአመፅ አዙሪትን ይግቱ፤ የመልካም አርአያነት ተምሳሌ ይሁኑPlay07:32ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Protesters gather at Hyde Park during the 'Women's Wave' March 2019 on January 20, 2019 in Sydney, Australia. Credit: Lisa Maree Williams/Getty Images / Jennifer Polixenni Brankin/WireImageGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.91MB)Published 29 August 2022 at 5:28pmBy Yumi Oba, Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS "ወንዶች - ወንዶችን ነው የሚሆኑት" ወይም "ምንም አይደል፤ ስለሚወድሽ እኮ ነው" የሚሉ ልጃገረዶችንና ሴቶችን ዝቅ የሚያደርጉ አባባሎችን ለምን ያህል ጊዜ ሰምተዋል? አባባሎቹ ጎጂ መስለው ባይታዩም ልብ ሳንላቸው የወንዶች ኃይለኝነት አስባቡ የሴቶች ተንኳሽነት እንደሁ የማስመሰሉ ሁነት አዘቦታዊ ሆኖ እንዲለመድ እንደሚያደርግ የመስኩ ጠበብት ያሳስባሉ።Published 29 August 2022 at 5:28pmBy Yumi Oba, Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየሠፈራ መምሪያበሴቶች ላይ የሚፈፀም የቤት ውስጥ ጥቃትፆታ ተኮር ጥቃትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ