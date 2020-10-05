ሙዚቃና ድምፃዊ ፀጋ ሙጬ

ሙዚቃና ድምፃዊ ፀጋ ሙጬPlay10:43Tsega Muchie Source: SuppliedGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.91MB) ድምጻዊ ፀጋ ሙጬ ወደ ሙዚቃው ዓለም የገባው ከአንድ ዓመት መንፈቅ በፊት ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥም 20 የሙዚቃ ሥራዎችን ለአድማጮች አቅርቧል። ስለ ሙዚቃ ሕይወቱና የወደፊት ትልሞቹ ይናገራል።ShareLatest podcast episodes" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢርበቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላልየአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?ኒው ሳውዝ ዌይልስ፤ምርጫ 2023