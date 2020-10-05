ሙዚቃና ድምፃዊ ፀጋ ሙጬ

Tsega Muchie

Tsega Muchie Source: Supplied

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ድምጻዊ ፀጋ ሙጬ ወደ ሙዚቃው ዓለም የገባው ከአንድ ዓመት መንፈቅ በፊት ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥም 20 የሙዚቃ ሥራዎችን ለአድማጮች አቅርቧል። ስለ ሙዚቃ ሕይወቱና የወደፊት ትልሞቹ ይናገራል።

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