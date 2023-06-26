የነባር ህዝቦችን ለፓርላማ ምርጫ ድጋፍ ማሽቆልቁሉ እንደማያሳስባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አንትኒ አልበኒዚ ተናገሩ

የነባር ህዝቦችን ለፓርላማ ምርጫ ድጋፍ ማሽቆልቁሉ እንደማያሳስባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አንትኒ አልበኒዚ ተናገሩPlay04:11 Source: SBS / SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.33MB) አውስትራሊያ ተጨማሪ የ 110 ሚሊዮን ዶላር እርዳታን ለዩክሬይን እንደምትሰጥ አስታወቀችShareLatest podcast episodes“በምግብ ምክንያት የስብ መከማቸት በጉበት ላይ ሊከሰት ይችላል”- ዶ/ር ሱራፌል መላኩ“በምግብ ምክንያት የሚከሰት የስብ መከማቸት ወደ ጉበት ካንሰርነርት የመቀየር ደረጃ አለው” - ዶ/ር ሱራፌል መላኩለሙአለ ሕጻናት ክፍያ ድጎማን መንግስት የጨመረ ቢሆንም ማእከላቱ አስቀድመው ክፍያ ላይ ጭማሪ ማድረጋቸውን ወላጆች አስታወቁአውስትራሊያ ዜጎቿ ከሩሲያ በፍጥነት እንዲወጡ ጥሪ አቀረበች