የነባር ህዝቦችን ለፓርላማ ምርጫ ድጋፍ ማሽቆልቁሉ እንደማያሳስባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አንትኒ አልበኒዚ ተናገሩ

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አውስትራሊያ ተጨማሪ የ 110 ሚሊዮን ዶላር እርዳታን ለዩክሬይን እንደምትሰጥ አስታወቀች

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