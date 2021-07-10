ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ለትግራይ ቀውስ የሚያሻው ምን ዓይነት ፖለቲካዊ መፍትሔ ነው?Play15:31ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Ayalew Hundessa (L), Adamu Tefera (T-R) and Dr Fisaha Haile Tesfay (B-R). Source: Hundessa, Tefera and TesfayGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.88MB)Published 10 July 2021 at 7:33pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ፍሳሃ ኃይለ ተስፋይ በዲከን ዩኒቨርሲቲ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ተመራማሪ፣ አቶ አዳሙ ተፈራ የቀድሞው የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንትና አቶ አያሌው ሁንዴሳ የቀድሞው የኒው ሳውዝ ዌይልስ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንት፤ ትግራይ ውስጥ ተከስቶ ላለው ቀውስ ዕልባት ማበጃ ሰላማዊ መፍትሔ ስለምን እንደሚበጅ ይናገራሉ።Published 10 July 2021 at 7:33pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አንኳሮች Advertisementየፖለቲካዊ መፍትሔ አስፈላጊነትየስኬት መመዘኛዎችሊከተሉ የሚችሉ መዘዞችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ