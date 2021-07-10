ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ለትግራይ ቀውስ የሚያሻው ምን ዓይነት ፖለቲካዊ መፍትሔ ነው?

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Ayalew Hundessa (L), Adamu Tefera (T-R) and Dr Fisaha Haile Tesfay (B-R).

Ayalew Hundessa (L), Adamu Tefera (T-R) and Dr Fisaha Haile Tesfay (B-R). Source: Hundessa, Tefera and Tesfay

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Published 10 July 2021 at 7:33pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ፍሳሃ ኃይለ ተስፋይ በዲከን ዩኒቨርሲቲ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ተመራማሪ፣ አቶ አዳሙ ተፈራ የቀድሞው የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንትና አቶ አያሌው ሁንዴሳ የቀድሞው የኒው ሳውዝ ዌይልስ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንት፤ ትግራይ ውስጥ ተከስቶ ላለው ቀውስ ዕልባት ማበጃ ሰላማዊ መፍትሔ ስለምን እንደሚበጅ ይናገራሉ።

Published 10 July 2021 at 7:33pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
 አንኳሮች

 

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  • የፖለቲካዊ መፍትሔ አስፈላጊነት
  • የስኬት መመዘኛዎች
  • ሊከተሉ የሚችሉ መዘዞች
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Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ