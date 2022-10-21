ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከወጣቶች አንደበት፤ የአልኮልና አደንዛዥ ዕፅ ሱስ በወጣቶቻችን ላይ ጉዳት እያደረሰ ያለው እንደምን ነው?Play20:25ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Joel Beyene (T-R), Yonas Shiferaw (B-L), Fike Debesay (C), and Shalom Gizaw (R). Credit: J.Beyene,Y.Shiferaw,F.Debesay,and S.GizawGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.22MB)Published 21 October 2022 at 11:35am, updated an hour ago at 11:38amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS በሜልበርን - አውስትራሊያ የወጣት ቡድን መሪዎች ፍቄ ደበሳይ፣ ሻሎም ግዛው፣ ጆ በየነና ዮናስ ሺፈራው የአልኮልና አደንዛዥ ዕፅ ሱስ በወጣቶች ላይ ስለሚያሳድሯቸው አሉታዊ ተፅዕኖዎችና መዘዞች ያመላክታሉ። አሰናድተው ባሉት የስፖርት ዝግጅቶች ላይም ወጣቶች እንዲሳተፉ ይጋብዛሉ።Published 21 October 2022 at 11:35am, updated an hour ago at 11:38amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየወጣቶች በአልኮልና አደገኛ ዕፅ ሱስ የመጠመድ ዋነኛ ምክንያቶችየወላጆች ግንዛቤና እገዛ አስፈላጊነትስፖርትና ወጣቶችምክረ ሃሳቦችShareLatest podcast episodes"በጣና ፎረም የሚቃረኑ ባይሆኑም የሚፎካከሩ የተለያዩ ሃሳቦች መንፀባረቅን እንደ ዋና ስኬት የምናየው ጉዳይ ነው" ዶ/ር ፋና ገብረሰንበትበጎርፍ ሳቢያ የአውስትራሊያ ግሮሰሪ ዋጋ እንደሚያሻቅብና በዚህ ሳምንት መጨረሻ ግድም ቪክቶሪያ ዳግም በጎርፍ እንደምትጠቃ ይጠበቃል"ታቦታቱና ፅላቶቹ ደህና ናቸው፤ በዚህ ሃሳብ አይግባችሁ፤ ከዚያ ውጪ ብዙው ጠፍቷል" መልአከ አርአያም ተስፋ ኅሩይሶስት የአውስትራሊያ ክፍለ አገራት በጎርፍ ተጎድተዋል