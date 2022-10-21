ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከወጣቶች አንደበት፤ የአልኮልና አደንዛዥ ዕፅ ሱስ በወጣቶቻችን ላይ ጉዳት እያደረሰ ያለው እንደምን ነው?

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Joel Beyene (T-R), Yonas Shiferaw (B-L), Fike Debesay (C), and Shalom Gizaw (R). Credit: J.Beyene,Y.Shiferaw,F.Debesay,and S.Gizaw

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Published 21 October 2022 at 11:35am, updated an hour ago at 11:38am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

በሜልበርን - አውስትራሊያ የወጣት ቡድን መሪዎች ፍቄ ደበሳይ፣ ሻሎም ግዛው፣ ጆ በየነና ዮናስ ሺፈራው የአልኮልና አደንዛዥ ዕፅ ሱስ በወጣቶች ላይ ስለሚያሳድሯቸው አሉታዊ ተፅዕኖዎችና መዘዞች ያመላክታሉ። አሰናድተው ባሉት የስፖርት ዝግጅቶች ላይም ወጣቶች እንዲሳተፉ ይጋብዛሉ።

Published 21 October 2022 at 11:35am, updated an hour ago at 11:38am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • የወጣቶች በአልኮልና አደገኛ ዕፅ ሱስ የመጠመድ ዋነኛ ምክንያቶች
  • የወላጆች ግንዛቤና እገዛ አስፈላጊነት
  • ስፖርትና ወጣቶች
  • ምክረ ሃሳቦች
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በጎርፍ ሳቢያ የአውስትራሊያ ግሮሰሪ ዋጋ እንደሚያሻቅብና በዚህ ሳምንት መጨረሻ ግድም ቪክቶሪያ ዳግም በጎርፍ እንደምትጠቃ ይጠበቃል

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ሶስት የአውስትራሊያ ክፍለ አገራት በጎርፍ ተጎድተዋል