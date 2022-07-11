ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

" በርበሬ ፤ ሽሮ እና ቅመማ ቅመምን ግለሰቦች ወደ አውስትራሊያ እንዳያስገቡ በተደረገው ገደብ ላይ ከሚመለከታቸው ጋር ለመነጋገር እየሰራን ነው ፡ " - አቶ ተስፋዬ እንደሻው በቪክቶርያ የኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ ማህበር ፕሬዝደንት

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L.R Ato Tesfaye Endashaw, Ato Haileluel Gebreselassie and B,L W/Ro Felekech Yifru Source: F.Y, H.G and T.E

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Published 11 July 2022 at 5:53pm, updated 11 July 2022 at 6:01pm
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS

የሜልበርን ነዋሪ የሆኑት አቶ ኃይለ ልኡል ገብረ ስላሴ እና ወ/ሮ ፈለቀች ይፍሩበአሁን ሰአት ያለው አሰራር እንዲስተካከል ማህበረሰቡ በጋራ መስራት አለበት ሲሉ ፤ አቶ ተስፋዬ እንደሻው በቪክቶርያ የኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ ማህበር ፕሬዝደንት ከሚመለከታቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶች ጋር ለመነጋገር እየሰራን ነው ብለዋል።

Published 11 July 2022 at 5:53pm, updated 11 July 2022 at 6:01pm
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS
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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ