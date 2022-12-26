ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤“በሕዳሴ ግድብ ምረቃ የተገደበው ውኃ ኮለል ብሎ ሳይ የለቅሶም የደስታም ስሜት ነበር የተሰማኝ፤ሕዳሴ የአንድነት ተምሳሌ ነው”ዶ/ር አረጋዊ በርሔ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Dr Aregawi Berhe.jpg

Dr Aregawi Berhe. Credit: Getty

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 26 December 2022 at 12:07pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አረጋዊ በርሔ - የኢትዮጵያ ታላቁ ሕዳሴ ግድብ የሕዝብ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር፤ የግድቡን የመጀመሪያ የኃይል ምንጭ ጅመራና ሂደት አስመልክተው ይናገራሉ። የ2022 መገባደጃ አስባብ በማድረግ በምለሰታዊ ምልከታ ደግመን አቅርበናል።

Published 26 December 2022 at 12:07pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • የሕዳሴ ግድብ ተምሳሌነት
  • የአገር ውስጥና የባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ-ኢትዮጵያውያን አስተዋፅዖዎች
  • የኃይል ስርጭት
Share

Latest podcast episodes

Hermon Eden 4.jpg

ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤ሔርሞንና ኤደን፤ የአልኮል ሱስና የፍቅር ፈተና

Moges.jpg

ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤“ቁራኛዬ ፊልም ‘አላጥፋ፣ አልበድል እንጂ ከተበደልኩ ፍትሕ አገኛለሁ ወይ?’ የሚለውን ጥያቄ የሚያጭር ነው” ዳይሬክተር ዶ/ር ሞገስ ታፈሰ

SBS Amharic News Podcast World.jfif

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዩናይትድ ስቴትስ ባንክ ለቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖች መግዣ የሚውል ከ200 ሚሊየን ዶላር በላይ የብድር መተማመኛ ይሁንታን አገኘ

Dr Ashenafi Gossaye II.jpg

ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤የ ‘ምሁር’ ቃለ ትርጓሜ ምንድነው? ዕውቀት ጎሣ አለው?