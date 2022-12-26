ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤“በሕዳሴ ግድብ ምረቃ የተገደበው ውኃ ኮለል ብሎ ሳይ የለቅሶም የደስታም ስሜት ነበር የተሰማኝ፤ሕዳሴ የአንድነት ተምሳሌ ነው”ዶ/ር አረጋዊ በርሔ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤“በሕዳሴ ግድብ ምረቃ የተገደበው ውኃ ኮለል ብሎ ሳይ የለቅሶም የደስታም ስሜት ነበር የተሰማኝ፤ሕዳሴ የአንድነት ተምሳሌ ነው”ዶ/ር አረጋዊ በርሔPlay15:49ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Aregawi Berhe. Credit: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.35MB)Published 26 December 2022 at 12:07pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አረጋዊ በርሔ - የኢትዮጵያ ታላቁ ሕዳሴ ግድብ የሕዝብ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር፤ የግድቡን የመጀመሪያ የኃይል ምንጭ ጅመራና ሂደት አስመልክተው ይናገራሉ። የ2022 መገባደጃ አስባብ በማድረግ በምለሰታዊ ምልከታ ደግመን አቅርበናል።Published 26 December 2022 at 12:07pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየሕዳሴ ግድብ ተምሳሌነትየአገር ውስጥና የባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ-ኢትዮጵያውያን አስተዋፅዖዎችየኃይል ስርጭትShareLatest podcast episodesምልሰታዊ ምልከታ 2022፤ሔርሞንና ኤደን፤ የአልኮል ሱስና የፍቅር ፈተናምልሰታዊ ምልከታ 2022፤“ቁራኛዬ ፊልም ‘አላጥፋ፣ አልበድል እንጂ ከተበደልኩ ፍትሕ አገኛለሁ ወይ?’ የሚለውን ጥያቄ የሚያጭር ነው” ዳይሬክተር ዶ/ር ሞገስ ታፈሰየኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዩናይትድ ስቴትስ ባንክ ለቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖች መግዣ የሚውል ከ200 ሚሊየን ዶላር በላይ የብድር መተማመኛ ይሁንታን አገኘምልሰታዊ ምልከታ 2022፤የ ‘ምሁር’ ቃለ ትርጓሜ ምንድነው? ዕውቀት ጎሣ አለው?