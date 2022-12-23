ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤"ራዕያችን የአማራ ሕዝብ ከማንም ሳይበልጥና ሳያንስ እኩል ሆኖ በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ ዕውን ሆኖ ማየት ነው" ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤"ራዕያችን የአማራ ሕዝብ ከማንም ሳይበልጥና ሳያንስ እኩል ሆኖ በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ ዕውን ሆኖ ማየት ነው" ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴPlay13:02ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Laychiluh Bantie Mekonnen Credit: LB.MekonnenGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.66MB)Published 23 December 2022 at 2:26pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴ መኮንን - የደቡብ አውስትራሊያ የአማራ ማኅበር ሊቀመንበር፤ ስለ ማኅበሩ ሚና፣ ክንዋኔዎችና ትልሞች ይናገራሉ። የ2022 መገባደጃ አስባብ በማድረግ በምለሰታዊ ምልከታ ደግመን አቅርበናል።Published 23 December 2022 at 2:26pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየማኅበሩ ዓላማና ምስረታተግዳሮቶችና ስኬቶችየወደፊት ትልሞችShareLatest podcast episodesየኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዩናይትድ ስቴትስ ባንክ ለቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖች መግዣ የሚውል ከ200 ሚሊየን ዶላር በላይ የብድር መተማመኛ ይሁንታን አገኘምልሰታዊ ምልከታ 2022፤የ ‘ምሁር’ ቃለ ትርጓሜ ምንድነው? ዕውቀት ጎሣ አለው?ምልሰታዊ ምልከት 2022፤ዘላቂ ፍቅርን በቅድመ ጋብቻ ወቅት እንደምን መመሥረት ይቻላል?ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤እስላማዊ ስልጣኔ ምንድነው?