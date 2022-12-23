ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤"ራዕያችን የአማራ ሕዝብ ከማንም ሳይበልጥና ሳያንስ እኩል ሆኖ በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ ዕውን ሆኖ ማየት ነው" ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴ

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Dr Laychiluh Bantie Mekonnen Credit: LB.Mekonnen

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Published 23 December 2022 at 2:26pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴ መኮንን - የደቡብ አውስትራሊያ የአማራ ማኅበር ሊቀመንበር፤ ስለ ማኅበሩ ሚና፣ ክንዋኔዎችና ትልሞች ይናገራሉ። የ2022 መገባደጃ አስባብ በማድረግ በምለሰታዊ ምልከታ ደግመን አቅርበናል።

Published 23 December 2022 at 2:26pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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