ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤"የባሕር ማዶና የአገር ቤት የርቀት ፍቅር እርጋታና መጠናናት ካልታከለበት ለረጅም የጋብቻ ሕይወት አያዛልቅም ብዬ አምናለሁ" ሃላክሄ ጋንዩ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤"የባሕር ማዶና የአገር ቤት የርቀት ፍቅር እርጋታና መጠናናት ካልታከለበት ለረጅም የጋብቻ ሕይወት አያዛልቅም ብዬ አምናለሁ" ሃላክሄ ጋንዩPlay12:43ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Halakhe Gagnu. Credit: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.53MB)Published 27 December 2022 at 2:10pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ሃላክሄ ጋንዩ - በሜልበርን የማኅበረሰብ አዕምሮ ጤና፣ ፍቅርና ጋብቻ አማካሪ፤ ስለ ባሕላዊና ዘመናዊ የፍቅር ግንኙነቶች፣ ተግዳሮቶችና የስምረት አቅጣጫዎች ይናገራሉ። የ2022 መገባደጃ አስባብ በማድረግ በምለሰታዊ ምልከታ ደግመን አቅርበናል።Published 27 December 2022 at 2:10pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችከፍቅር ወደ ትዳርዘመናዊ ጋብቻና ተግባቦትየባህር ማዶና አገር ቤት የአፋልጉልኝ ጋብቻShareLatest podcast episodesምልሰታዊ ምልከታ 2022፤"ላያግባቡን የቻሉት ምንድናቸው? ለብዙ ዘመናት ስለ አንድነት ተናግረናል፤ መለያየትና መገጫጨት የሚለው ከየት መጣ? ፕ/ር መስፍን አርአያበሜልበርን-ቪክቶሪያ ዓመታዊው የኢትዮጵያውያን እግር ኳስ ውድድር ተጀመረ"ሕዝብና መንግሥት ከደገፉን ጮቄ ተራራ፣ጉና ተራራና ላሊበላ አቡነ ዮሴፍ እንዲተሳሰሩ ለማድረግ አቅሙና ዕውቀቱ አለን" ዐቢይ ዓለሙጮቄ ኢኮቱሪዝም፤ከተስፋ አስቆራጭ ቢሮክራሲ ፍልሚያ እስከ የዓመቱ ድንቅ የዓለም ቱሪስት መንደር