ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤"የባሕር ማዶና የአገር ቤት የርቀት ፍቅር እርጋታና መጠናናት ካልታከለበት ለረጅም የጋብቻ ሕይወት አያዛልቅም ብዬ አምናለሁ" ሃላክሄ ጋንዩ

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Halakhe Gagnu. Credit: SBS Amharic

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Published 27 December 2022 at 2:10pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ሃላክሄ ጋንዩ - በሜልበርን የማኅበረሰብ አዕምሮ ጤና፣ ፍቅርና ጋብቻ አማካሪ፤ ስለ ባሕላዊና ዘመናዊ የፍቅር ግንኙነቶች፣ ተግዳሮቶችና የስምረት አቅጣጫዎች ይናገራሉ። የ2022 መገባደጃ አስባብ በማድረግ በምለሰታዊ ምልከታ ደግመን አቅርበናል።

Published 27 December 2022 at 2:10pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • ከፍቅር ወደ ትዳር
  • ዘመናዊ ጋብቻና ተግባቦት
  • የባህር ማዶና አገር ቤት የአፋልጉልኝ ጋብቻ
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