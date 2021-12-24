2021 ምልሰታዊ ምልከታ፤ የሱዳን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ዘልቆ መግባት በሕዳሴ ግድብ ድርድር ላይ የሚኖረው ተፅዕኖ አለ?

Yayne Alemu (L) and Dr Ermias Alemu (R). Source: A.Yayne and E.Alemu
Published 24 December 2021 at 2:17pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
የዓመቱን መሰናበቻ አስባብ አድርገን ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ካስተላለፍናቸው ዘርፈ ብዙ ዝግጅቶቻችን የተወሰኑትን ነቅሰንና ቀንጭበን በምልሰታዊ ምልከታ እናቀርባለን። ባለፈው ወርኃ ጃኑዋሪ ካነጋገርናቸው ውስጥ አቶ ዓለሙ ያይኔ - የኢትዮጵያ ድንበር ጉዳይ ኮሚቴ ሊቀመንበርና ዶ/ር ኤርሚያስ ዓለሙ - የኢትዮጵያ ድንበር ጉዳይ ኮሚቴ ምክትል ሊቀመንበር ይገኙበታል። የመነጋገሪያ ርዕሰ ጉዳያችን የነበረው ኮሚቴው "ሱዳን በወረራ ከያዘችው የወረራ ግዛት በአስቸኳይ ለቅቃ መውጣት አለባት" ሲል ያወጣውን መግለጫ ፋይዳ አስመልክቶ ነበር።
Published 24 December 2021 at 2:17pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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