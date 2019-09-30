የብሔራው የአካል ጉዳተኞች ዋስትና ስርአት( NDIS) በአእምሮ ጉዳት ለሚሰቃዩ አውስትራሊያውያን ብዙም እንዳልጠቀመ አዲስ የወጣ ሪፖርት አስታወቀ፣
Pedestrians in Rundle Mall in Adelaide Source: AAP
Published 30 September 2019 at 9:09pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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** የብሔራው የአካል ጉዳተኞች ዋስትና ስርአት( NDIS) በአእምሮ ጉዳት ለሚሰቃዩ አውስትራሊያውያን ብዙም እንዳልጠቀመ አዲስ የወጣ ሪፖርት አስታወቀ... ** ጠቅላይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን በአውስትራሊያና በአሜሪካ መካከል ያለውን ምጣኔ ሀብታዊ ትስሥር አወደሱ... ** የአለም ጤና ድርጅት ታንዛኒያ ኢቦላን በተመለከተ ግልጽ መግላጫን አልሰጥም ማለቷን ከፉኛ ተቃወመ ።
Published 30 September 2019 at 9:09pm
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