“የፌዴራል መንግሥቱ እጅ መጠምዘዝ አይፈልግም፤ ቢፈልግም ክልሉ እጁ የሚጠመዘዝ አንዳልሆነ ማንም ሰው ሊረዳ ይገባል።” - ኮሚሽነር አበረ አዳሙ
Commissioner Abere Adamu Source: Courtesy of PD
Published 21 July 2019 at 3:38pm, updated 21 July 2019 at 3:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
Available in other languages
የአማራ ብሔራዊ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን - ኮሚሽነር አበረ አዳሙ፤ ሰኔ 15 በአማራ ክልል አመራሮች ላይ የተፈጸሙትን ግድያዎች ተከትሎ በሕግ ቁጥጥር ስለዋሉ ተጠርጣሪዎች፣ የፖሊስ ምርመራ ሂደትና የፍትሕ ጉዳዮችን አስመልክተው ይናገራሉ።
Published 21 July 2019 at 3:38pm, updated 21 July 2019 at 3:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
Available in other languages
Share