ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የአርቲስት ኤልያስ መልካ ውርሰ አሻራ በኪነ ጥበብ ቤተሰብ አባላት አንደበት ሲዘከር

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Remembering Composer Elias Melka

Natty Man L-T), Elias Yemane (L-B), Solomon Sisay (R-t), and Zelalem Nigatu (R-B) Source: Courtesy of EY, SS, ZN

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Published 13 October 2019 at 9:44pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ኤልያስ መልካ ዛሬ በሕይወት የለም። በያዝነው ወርኃ ኦክቶበር ከዚህ ዓለም ተለይቷል።ይሁንና ከሕይወት የገዘፈ ውርሰ አሻራውን በኢትዮጵያ ዘመናዊ የሙዚቃ ዓለም ውስጥ አኑሮ አልፏል። “ስም ከመቃብር በላይ ይኖራል” እንዲባል። የአርቲስት ኤልያስ መልካን ማለፊያ ሥራዎች ዋቤ በመንቀስ ኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያን የኪነ ጥብበ ቤተሰብ አባላት ናቲ ማን፣ ኤልያስ የማነ፣ ሰሎሞን ሲሳይና ዘላለም ንጋቱ ዝከረ ትውስታቸውን ቸረውናል።

Published 13 October 2019 at 9:44pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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