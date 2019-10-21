ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

** የአውስትራሊያ ሚዲያ ተቋማት የፕሬስ ነፃነት ገደቦችን ተቀናቅነው ዘመቻ ሲያካሂዱ - ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማንም ሰው ከሕግ በላይ አይደለም እያሉ ነው ... ** ሉላዊ ሥጋት ቢኖርም በጅሮንዱ የአውስትራሊያ ምጣኔ ሃብትን ክበው እየተናገሩ ነው ...

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

News Bulletin 2010

SBS - Australia's Right to Know coalition Source: SBS

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 21 October 2019 at 9:53pm
By NACA
Presented by Kassahun Negewo
Source: SBS

** የአውስትራሊያ ሚዲያ ተቋማት የፕሬስ ነፃነት ገደቦችን ተቀናቅነው ዘመቻ ሲያካሂዱ - ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማንም ሰው ከሕግ በላይ አይደለም እያሉ ነው ... ** ሉላዊ ሥጋት ቢኖርም በጅሮንዱ የአውስትራሊያ ምጣኔ ሃብትን ክበው እየተናገሩ ነው ...

Published 21 October 2019 at 9:53pm
By NACA
Presented by Kassahun Negewo
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Singer Sentayehu Belay II.jpg

"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ

Singer Sentayehu Belay I.jpg

ወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም

Abune Musie.jpg

"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ

Melake Tsehai Mengistu.jpg

"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ