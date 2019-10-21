** የአውስትራሊያ ሚዲያ ተቋማት የፕሬስ ነፃነት ገደቦችን ተቀናቅነው ዘመቻ ሲያካሂዱ - ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማንም ሰው ከሕግ በላይ አይደለም እያሉ ነው ... ** ሉላዊ ሥጋት ቢኖርም በጅሮንዱ የአውስትራሊያ ምጣኔ ሃብትን ክበው እየተናገሩ ነው ...
SBS - Australia's Right to Know coalition Source: SBS
Published 21 October 2019 at 9:53pm
By NACA
Presented by Kassahun Negewo
Source: SBS
** የአውስትራሊያ ሚዲያ ተቋማት የፕሬስ ነፃነት ገደቦችን ተቀናቅነው ዘመቻ ሲያካሂዱ - ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማንም ሰው ከሕግ በላይ አይደለም እያሉ ነው ... ** ሉላዊ ሥጋት ቢኖርም በጅሮንዱ የአውስትራሊያ ምጣኔ ሃብትን ክበው እየተናገሩ ነው ...
Published 21 October 2019 at 9:53pm
By NACA
Presented by Kassahun Negewo
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