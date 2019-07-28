ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ ‘የነገ ተስፋችን፣ የመማራችን ትርጉሙ ምንድነው?’ የሚለው ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አልፎ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችንም ገጥሞ ያለ ትልቅ ችግር ነው።” - ዶ/ር አቡበከር ከዲር

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Interview with Dr Abubeker Kadir

Dr Abubeker Kadir Source: Courtesy of AK

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 28 July 2019 at 5:41pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
Available in other languages

ዶ/ር አቡበከር ከዲር፤ የመደ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚደንት፤ የዩኒቨርሲቲውን ተልዕኮ፣ ራዕይና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን የትምህርት ጥራት ደረጃ አስመልክተው ይናገራሉ። በባሕር ማዶ ዩኒቨርሲቲዎች አስተማሪ የሆኑና ግንኙነቶች ያሏቸው ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለመደ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታዊ አስተዋጽዖዎችን እንዲያበረክቱ ጥሪ ያቀርባሉ።

Published 28 July 2019 at 5:41pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Singer Sentayehu Belay II.jpg

"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ

Singer Sentayehu Belay I.jpg

ወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም

Abune Musie.jpg

"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ

Melake Tsehai Mengistu.jpg

"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ