የይድነቃቸው ተሰማ የሶሻልና የእግር ኳስ ክለብ 2ኛ ዓመቱን ሜልበርን ውስጥ አከበረ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የይድነቃቸው ተሰማ የሶሻልና የእግር ኳስ ክለብ 2ኛ ዓመቱን ሜልበርን ውስጥ አከበረPlay12:32ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (22.95MB)Published 9 March 2020 at 11:14amBy Elias GudissaSource: SBS የይድነቃቸው ተሰማ የሶሻልና የእግር ኳስ ክለብ ቅዳሜ ማርች 7, 2020 በሜልበርን 2ኛ ዓመቱን አክብሮ ውሏል።Published 9 March 2020 at 11:14amBy Elias GudissaSource: SBSShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ