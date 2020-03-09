ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የይድነቃቸው ተሰማ የሶሻልና የእግር ኳስ ክለብ 2ኛ ዓመቱን ሜልበርን ውስጥ አከበረ

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Yidnekachew Tesema Social Football Club

Source: SBS Amharic

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Published 9 March 2020 at 11:14am
By Elias Gudissa
Source: SBS

የይድነቃቸው ተሰማ የሶሻልና የእግር ኳስ ክለብ ቅዳሜ ማርች 7, 2020 በሜልበርን 2ኛ ዓመቱን አክብሮ ውሏል።

Published 9 March 2020 at 11:14am
By Elias Gudissa
Source: SBS
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