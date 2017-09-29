Interview with Col. Abebe Geresu

Interview Col. Abebe Geresu

Lt/Col. Abebe Geresu Source: Courtesy of AG

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ሌተና ኮሎኔል አበበ ገረሱ፤ እንደምን ከ500 የቀድሞው የኢፌዴሪ ሠራዊት አባላት ጋር ወደ ኤርትራ እንደገቡና የ10 ዓመታት የኤርትራ ቆይታቸው ምን ይመስል እንደነበር ይናገራሉ።

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