Interview with Col. Abebe Geresu

Interview with Col. Abebe GeresuPlay33:09Lt/Col. Abebe Geresu Source: Courtesy of AGGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.18MB) ሌተና ኮሎኔል አበበ ገረሱ፤ እንደምን ከ500 የቀድሞው የኢፌዴሪ ሠራዊት አባላት ጋር ወደ ኤርትራ እንደገቡና የ10 ዓመታት የኤርትራ ቆይታቸው ምን ይመስል እንደነበር ይናገራሉ።ShareLatest podcast episodesአዲስ የተቋቋመው ብሔራዊ ፀረ ሙስና ኮሚሽን “ፍርሃት አልባና ፍትሕዊ” ሆኖ እንደሚሠራ አስታወቀበኢትዮጵያ በ2022 ብቻ ከ200 ሺህ በላይ ሰዎች በረሃብና ከረሃብ ጋር በተያያዙ በሽታዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸው ተገለጠየናይዶክ ሳምንት ክብረ በዓል በአገረ አውስትራሊያየነባር ዜጎች ሚኒስትር አውስትራሊያውያን በድምፅ ለፓርላማ ሕዝበ ውሳኔ የይሁንታ ድምፃቸውን እንዲቸሩ ጠየቁ