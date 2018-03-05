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Life and Legacy: Emeritus Prof Bereket Habte Selassie - Pt 1

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Life and Legacy: Emeritus Prof Bereket Habte Selassie - Pt 1

Emeritus Prof Bereket Habte Selassie Source: Courtesy of KTA

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Published 5 March 2018 at 11:36pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

Habte Selassie - Pt 1 ከወ/ሮ ለተሃይማኖት ነጋሢና ቄስ/ፓስተር ሃብተስላሴ ጉልበት አብራክ የተከፈሉት ጎምቱው ፕሮፌሰር በረከት ሃብተስላሴ በአገረ አሜሪካ ‘ወርቃማ ዘመን የሚባለውን የጡረታ ሕይወታቸውን እያጣጣሙ ይገኛሉ።

Published 5 March 2018 at 11:36pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
የሰላ ብዕራቸውና ግና አብሯቸው አልተጠወረም። ከቶውንም በእፎእይታ ዘመናቸው እንዳይቦዝኑ ከደራሲነት ጎራ አሰልፏቸው አለ።

Life and Legacy: Emeritus Prof Bereket Habte Selassie - Pt 1
Prof Bereket Habte Selassie Source: Courtesy of Elias


በዘውዳዊው ሥርዓት ዘመን የመጀመሪያው የኢትዮጵያ አገር በቀል ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ የሥልጣን እርከን ላይ ደርሰዋል።

በየካቲት ፷፮ቱ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮት ወቅት የጊዜያዊ ወታደራዊ መንግሥቱ መርማሪ ኮሚሽን ምክትል ሰብሳቢ ነበሩ።

በኋላም ኤርትራ ሉዓላዊ አገር እንድትሆን ተጋዳላይ ሆነው ታግለዋል። ሲልም፤ የኤርትራ ሕገ መንግሥት አርቃቂ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሆነዋል።

በረከት ሃብተስላሴ፤ ከአዲ ንፋስ የትውልድ ቀዬአቸው ተንስተው ለፊደል ቆጠራ እንደምን ወደ አሥመራ እንደአቀኑ፣ በባቡር ገስግሰው ሐረር እንደደረሱ፣ በጢያራ ከንፈው ከአዲስ አበባ ጄኔራል ዊንጌት ትምህርት ቤት ተማሪነት የሎንዶን ዩኒቨርሲቲ የሕግ ምሩቅነት እንደበቁ በምልሰት ያነሳሉ።

አገር ቤት ተመልሰውም ከዋና ተቆጣጣሪነት፣ ወደ ምክትል ዓቃቤ ሕግነት፣ አልፈውም ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ስለመድረሳቸውም  ያወጋሉ።

የክፍል አንድ ውይይታችንን መንደርደሪያ ያደረግነው ‘ለምን ከልጅነት ጊዜዎ አንነሳም?’ በማለት ነው።  

 

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