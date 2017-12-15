Life and Legacy: Yeharerwerk Gashaw - Pt 1

Life and Legacy: Yeharerwerk Gashaw - Pt 1

The First Ethiopian International Model Yeharerwerk Gashaw Source: Courtesy of FK

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Published 15 December 2017 at 4:55pm, updated 15 December 2017 at 7:34pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

የሐረርወርቅ ጋሻው፤ ቀዳሚ የልጅ እግርነት መታወቂያቸው የመጀመሪያዋ የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ሞዴልነታቸው። ምራቅ ከዋጡ በኋላ ግና በሰብዓዊ መብቶች፣ በምግባረ ሰናይና ፖለቲካዊ ንቁ ተሳትፏቸው ይታወቃሉ። በሕይወት ዘመን ጉልህ አስተዋጽዖዎቻቸውና የሕይወት አሻራዎቻቸው ዙሪያ ተነጋግረናል።

Published 15 December 2017 at 4:55pm, updated 15 December 2017 at 7:34pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
ወላጆቻቸው በሞት የተለዩዋቸው ዕድሜያቸው ገና ፲ ዓመት ሳይሞላ ነበር። የወላጆቻቸውን ሙቀትና ፍቅር ባይጠግቡም፤ የወገን ፍቅር ግና አልተለያቸውም። ዐቅፎ-ደግፎ ፓሪስ ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ፊት ሆነው ለዓለም አለም አቀፍ ሞዴልነት እንዲበቁ አስችሏቸዋል።

የፈረንሳይዋ መዲና ፓሪስም የ‘Miss Black Europe’ የቁንጅና ዘውድ ደፍታላቸዋለች። ያም ለመጀመሪያዋ ዓለም አቀፍ ኢትዮጵያዊት ሞዴልነት ማማ አብቅቷቸዋል።

Life and Legacy: Yeharerwerk Gashaw - Pt 1
Model Yeharerwerk Gashaw Source: Courtesy of JF


በሞዴልነቱ ዓለምም በአውሮፓና አሜሪካ የመጽሔት ሽፋኖችና የቴለቪዥን መስኮቶች ደምቀውበታል። የኢትዮጵያን ውበት የተላበሰ ገጽታም ለዓለም አንጸባርቀውበታል።

ከታላላቆቹ የማስዋቢያ የንግድ ኩባንያዎች ውስጥ ለ Dior, Cartier, እና Girlee ሞዴል ሆነው ሰርተዋል።

Life and Legacy: Yeharerwerk Gashaw - Pt 1
Model Yeharerwerk Gashaw Source: Courtesy of FK


ፓሪስ የጧት እንጀራቸው ብትሆንም፤ ፍቅር ላይ ወድቀው፤ ጋብቻ በመመስረታቸው ሳቢያ ወደ አገረ አሜሪካ ሸክፈው ገቡ። ዳላስን የመኖሪያ ከተማቸው አደረጉ።

ዳላስም የሐረርወርቅን በስሟ “Dallas” በሚል ስያሜ በተሠራ ዝነኛ ተከታታይ የቴለቪዥን ድራማ ላይ የመጀመሪያዋ ጥቁር ተዋናይት አድርጋ አስተወነቻቸቸው።

የሞዴልነት ዓለም የተወሰኑ ሰዎች እንደሚያስቡት ጊዜያዊ ፍቅር የገነነበት ሳይሆን፤ በልባዊና ዘላቂ ፍቅር የተመላ ስለመሆኑ ራሳቸውንና ሌሎች የሙያ ባልደረቦቻቸውን ዋቤ ይነቅሳሉ።

 የክፍል አንድ ትረካቸው የሚያጠነጥነውም በእኒህ ጉዳዮች ዙሪያ ነው።

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