Like Father, Like Sons: Meet the former Ethiopian national football team players

Source: SBS Amharic
Published 17 August 2017 at 1:22pm, updated 18 August 2017 at 11:47am
By Martha Tsegaw
Source: SBS
አቶ ወንድሙ በቀለ እ.ኢ.አ. በ1953 ዓ.ም. የመብራት ኃይል (ኤሌክትሪክ) ቡድን መሥራች ናቸው። ቡድናቸውን በተጫዋችነትና አሰልጣኝነትም አገልግለዋል፤ ሲልም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአንደኛው የአፍሪካ ዋንጫ ሱዳን ላይ ተጫውተዋል። ሁለት ወንዶች ልጆቻቸውን ኢርሚያስ ወንድሙንና ሰሎሞን ወንድሙን በእግራቸው ተክተው ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋችነት አብቅተዋል። በወርኃ ኦገስት የፊልም ዳይሬክተር ዓቢይ አየለና የእግር ኳስ አሰልጣኝ አስፋው ሳህሉ፤ የአቶ ወንድሙን አስገራሚና ድንቅ ግለ ታሪክን በዶክሜንታሪ ፊልም ቀርጸው ለአገራዊ አስተዋጽኦዎቻቸው የምሥጋና ክብርና ሞገስን አላብሰዋቸዋል።
Published 17 August 2017 at 1:22pm, updated 18 August 2017 at 11:47am
By Martha Tsegaw
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