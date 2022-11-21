قبل أيام من انتخابات ولاية فكتوريا: وفاة أحد المرشحين بشكل مفاجئ

النقاط الرئيسية وفاة أحد المرشحين قبل أيام من الإنتخابات في ولاية فكتوريا.

سيتواجه الزعيم الليبرالي ماثيو غاي ورئيس الوزراء دانيال أندروز في مناظرة تلفزيونية مساء الثلاثاء

حكومة فكتوريا العمالية تفتخر بكونها أكثر حكومة ذات تمثيل نسائي

أكد مدير الحزب في الولاية يوم الاثنين وفاة شون جيلكريست، المرشح عن ناراكان شرقي الولاية بشكل غير متوقع. وقد أصدر الحزب بياناً قدم فيه تعازيه لأسرة جيلكريست وأصدقائه وتم إبلاغ لجنة الانتخابات الفيكتورية بالأمر.





يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي بزيارة مفاجئة للانضمام إلى رئيس الوزراء الفيكتوري دانيال أندروز في الحملة الانتخابية يوم الاثنين.



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نشر ألبانيزي صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وشكر المتطوعين في مركز اقتراع كولفيلد، وقال إن رئيس الوزراء يبني مستقبلًا أفضل لجميع سكان ولاية فيكتوريا. لكن الجدل لا يزال يحيط باثنين من المرشحين حيث تراجعت السياسة في نهاية الأسبوع.





لقد نأى حزب الأحرار بنفسه عن رينيه هيث المرشحة لمجلس الشيوخ يوم السبت بعد أن تم الكشف عن أنها جزء من كنيسة مثيرة للجدل متهمة بالترويج لعلاج تحويل المثليين.





كما اعتذر مرشح ليبرالي آخر وهو تيموثي دراغان وذلك بعد تسريب تسجيلات لتعليقاته ضد السكان الأصليين الأستراليين، والإجهاض وتغير المناخ.





هذا وسيواصل رئيس الوزراء دانيال أندروز دفع سياسته يوم الاثنين بعد الإعلان عن 584 مليون دولار أخرى لتعليم الطفولة المبكرة في نهاية الأسبوع. ومع وجود حزب العمال أيضاً تحت سحابة تحقيقات الفساد، قال أندروز إنه مهتم فقط بالترويج لـ "خطته الإيجابية والمتفائلة" لفيكتوريا.





ومن جهة أخرى، من المتوقع أن يستكمل زعيم المعارضة ماثيو غاي جولته في ثماني مناطق خلال ثمانية أيام بدءاً من يوم الاثنين. كما سيتواجه الزعيم الليبرالي ورئيس الوزراء في مناظرة تلفزيونية مساء الثلاثاء للإجابة على 100 سؤال من ناخبين لم يحسموا أمرهم بعد.



حكومة فكتوريا العمالية تفتخر بكونها أكثر حكومة ذات تمثيل نسائي

تفتخر حكومة حزب العمال في ولاية فيكتوريا بوجود أكبر عدد من النساء في مجلس الوزراء مقارنة بباقي الولايات الأسترالية، لكن لم تشغل أي سيدة أعلى منصب رئيس وزراء في الولاية منذ الإطاحة بجوان كيرنر من حزب العمال عام 1992



Acting Victorian Premier Jacinta Allan addresses the media during a press conference in Melbourne, Thursday, December 31, 2020. Source: AAP ورغم ذلك، تعهد رئيس الوزراء دانيال أندروز بالخدمة لمدة أربع سنوات كاملة إذا أُعيد انتخاب حكومته في 26 نوفمبر، مما أدى إلى تهميش وريثته وحليفته جاسينتا آلان التي قالت عند سؤالها إذا ما كانت تفكر بتولي هذا المنصب أن رئيس الوزراء صرح عن نواياه بشكل واضح للغاية بأنه سيبقى في منصبه خلال السنوات الأربع المقبلة. كما أكدت أنها لن تخوض في أي تعليق آخر حول ما قد يحدث أو لا يحدث بعد تلك النقطة.



وقد وجدت مذكرة بحثية، نشرتها المكتبة البرلمانية في أغسطس/ آب، أن أحدث خمسة برلمانات في فيكتوريا كانت تتكون في الغالب من الرجال، حيث تراوحت نسبتها بين 70.3 في المئة في عام 2002 إلى 58.6 في المئة في عام 2018. ويشكل الرجال غالبية التكتل البرلماني لحزب العمال (38 إلى 33) لكن النساء يسيطرن على مجلس الوزراء.





كما أدى تعديل وزاري عقب رحيل خمسة وزراء متقاعدين في يونيو/ حزيران إلى رفع عدد النساء إلى 14 مقارنة بثمانية رجال.





في تناقض صارخ وغير متوازن، يتكون ائتلاف الحزب الوطني الليبرالي من 26 رجلاً و11 امرأة. وقد تم تقسيم المقاعد بين 15 رجلاً وست نساء بعد رحيل النائب الوطني المتقاعد ستيف رايان.





ويُظهر إحصاء لمرشحي مجلسي النواب والشيوخ من غير أعضاء البرلمان 54 رجلاً و24 امرأة لليبراليين، وخمس نساء وثلاثة رجال للوطنيين و30 امرأة و18 رجلاً لحزب العمال.





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