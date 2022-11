هل يمكن أن يساعد التعرف على الوجه والبطاقات غير النقدية في حل مشكلة القمار؟ محاولات لإطلاق حلول جديدة للقمار

النقاط الرئيسية: ستظهر تحذيرات جديدة في إعلانات المقامرة بحلول نهاية العام

ستطرح نوادي نيو ساوث ويلز أيضاً تقنية التعرف على الوجه في عام 2023 لمكافحة مشكلة المقامرة

تسعى نيو ساوث ويلز أيضاً لتقديم بطاقة ألعاب غير نقدية لتخفيف التعامل النقدي

في نفس الأسبوع الذي شاهد فيه الأستراليون "السباق الذي يوقف الأمة" كأس ملبورن جاءت مجموعة من التغييرات المقترحة لمكافحة مشكلة المقامرة.





على المستوى الفيدرالي، قد يكون هناك قريباً تحذيرات جديدة ومحسنة لكل من يشاهد إعلانات المقامرة على التلفزيون.





وفي نيو ساوث ويلز، ستمنع تقنية التعرف على الوجوه من تحديد مشاكل المقامرين بأنفسهم، وتقول حكومة الولاية إن بطاقة غير نقدية لآلات البوكر قادمة للاستعمال.



اعتباراً من أذار/مارس من العام المقبل، ستقوم شركات المراهنة مثل Ladbrokes و Sportsbet و TAB بالتخلي عن شعار "Gamble responsibly" الشهير في نهاية الإعلانات واستبداله بأخرى جديدة معتمدة من الحكومة.





وتتضمن الشعارات الجديدة "Chances are you're about to lose", "You win some. You lose more", "What's gambling really costing you?" و "What are you really gambling with?





ومن المقرر أيضاً إطلاق سجل الاستبعاد الذاتي للمقامرة الوطني المجاني بحلول نهاية العام لمساعدة الأشخاص على إدارة وصولهم إلى خدمات الرهان.





ولكن ديفيد ليتلبراود قال إن التغييرات الحكومية لم تكن كافية، وأن التركيز يجب أن يكون على ما إذا كان يجب تشغيل إعلانات المقامرة على التلفزيون أم لا.





"يتعرض الأطفال لإعلانات المقامرة بمجرد أن يبدأوا في مشاهدة الرياضة على التلفزيون أو عبر الإنترنت، وغالباً ما يكون ذلك في سن مبكرة جداً".



"تتطلب التغييرات التي تطرأ على إعلانات المراهنة عبر الإنترنت نهجاً منطقياً ومناقشة حول كيفية حماية الأطفال من المقامرة".



الحانات والنوادي في نيو ساوث ويلز ستستخدم تقنية التعرف على الوجه

في تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت جمعية الفنادق الأسترالية NSW و ClubsNSW أنهما ستطبقان تقنية التعرف على الوجه في عام 2023 لمكافحة مشكلة المقامرة.





وستلتقط الكاميرات المقامرين الذين سجلوا في نظام الاستبعاد الذاتي للولاية وتنبيه موظفي المكان.





ومخطط NSW هو خيار طوعي للمقامرين الذين يعانون من مشاكل لإدخال اتفاقية استبعاد ذاتي تحظرهم من مناطق المقامرة بالفنادق والنوادي وكازينو ستار.





وكما يمكن للأشخاص أيضاً اختيار الاستبعاد الذاتي من فندق أو نادي بأكمله.





والحد الأدنى لفترة الاستبعاد الذاتي من الفنادق والنوادي هو ستة أشهر، ولا يوجد حد أدنى لاتفاقية الاستبعاد الذاتي في الكازينو.





وتُستخدم هذه التكنولوجيا بالفعل في مئات الأماكن في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز، لكن الاقتراح للعام المقبل هو أن تطرحها جميع الحانات والنوادي.



تسمانيا ونيو ساوث ويلز يطلقان بطاقات المقامرة غير النقدية

يلتزم رئيس حكومة نيو ساوث ويلز بيروتيه بتنفيذ بطاقة ألعاب غير نقدية، دون تحديد إطار زمني.





وقال إن البطاقات ستقلل من الجريمة وكذلك الضرر الذي يلحق بالمقامرين الذين يعانون من مشاكل.





في غضون ذلك، دفع ثلاثة نواب مستقلين في نيو ساوث ويلز من أجل لجنة تحقيق خاصة في صناعة النوادي والحانات.





وقال عضو البرلمان من حزب الخضر والمتحدث باسم الحزب، كيت فيرمان إن حكومة الولاية تعلم أن المقامرة تتزايد لكنها تقاوم الحد من المقامرة، قالت إن ذلك يرجع إلى أن الحكومة كانت تعتمد على عائدات ضرائب المقامرة خلال السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات الضريبية من البوكيز في الحانات والنوادي 2.4 مليار دولار في عامي 2025/2026.





"بالطبع، يمكن، بل وينبغي، تصميمها لتقليل أضرار المقامرة."





وستقدم تسمانيا بطاقة قمار غير نقدية بحلول نهاية عام 2024، بحدود إنفاق افتراضية تبلغ 100 دولار في اليوم و 500 دولار في الأسبوع و 5000 دولار في السنة، وسيكون من الممكن تعديل الحدود الافتراضية.



الفرق الرياضية الاسترالية تتخذ موقفاً

تحاول حكومة نيو ساوث ويلز معالجة مشكلة المقامرة في الرياضة من خلال حملتها "استعادة اللعبة".





وفقاً لحكومة الولاية، تم إنفاق أكثر من 172 مليون دولار على المراهنات الرياضية في 2018-2019، بزيادة قدرها 128 في المائة على مدى 10 سنوات.





تدعو الحملة الفرق الرياضية إلى الابتعاد عن الرعاية المقدمة من وكالات القمار.





وأعاد فريق كرة القدم في الدوري الأسترالي، ويسترن سيدني واندرارز، تأكيد علاقته بالحملة في تشرين الأول/أكتوبر.





قال المدير التنفيذي لشركة Wanderers John Tsatsimas إن المقامرة مصدر قلق في مجتمع غرب سيدني.





"نحن نعلم أن المقامرة مشكلة تهم الكثيرين في مجتمع غرب سيدني، ونحن متحمسون حقاً لإتاحة هذه الفرصة لزيادة الوعي بأضرار المقامرة وتقليل مقدار ترويج للرهانات الذي يتعرض له مشجعونا".



هل سيتم إجراء التغييرات بالفعل؟

قالت كارول بينيت من التحالف من أجل إصلاح المقامرة لـ SBS News أنه في حين أن المبادرات مثل البطاقة غير النقدية هي الطرق الصحيحة لمكافحة مشكلة المقامرة، إلا أن هناك مقاومة كبيرة في تمرير مثل هذه السياسات.





وإنها لا تتمسك بالأمل في أن يحدث ذلك.



وقالت، مشيرة إلى اقتراح حكومة نيو ساوث ويلز للبطاقة غير النقدية: "لا أعتقد أنهم سيطلقونها".





"لا يوجد شيء على الطاولة، لا توجد تفاصيل حول شكل ذلك، أو ما إذا كان ما بعد الانتخابات."





تاريخياً، واجهت الحكومات الأسترالية مقاومة عند محاولة تنفيذ إصلاحات المقامرة.





وفي عام 2012، عندما كانت جوليا جيلارد رئيسة للوزراء، اتفقت مع أندرو ويلكي المستقل على تنفيذ حدود رهان بقيمة 1 دولار لأجهزة البوكي.





استند الاتفاق إلى توصيات من لجنة الإنتاجية، والتي دفعت أيضاً لقيود بقيمة 20 دولاراً على المبلغ الذي يمكن للاعب إدخاله في الجهاز.





لكن تحت الضغط، لم تتابع جيلارد الاتفاق وتم إلغاؤه.





بعد عقد من الزمان، تتعرض أستراليا لأكبر خسائر من المقامرة من أي دولة أخرى في العالم.





يخسر الأستراليون حوالي 1200 دولار لكل شخص بالغ كل عام بسبب المقامرة.





