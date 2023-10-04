المفوضية الأسترالية للانتخابات تدعو الجاليات متعددة الثقافات إلى المشاركة الفعالة في الاستفتاء

النقاط الرئيسية: تدعو المفوضية الناخبين إلى الاستعداد مبكرا ليوم الاستفتاء

بعض مراكز الاقتراع مفتوحة بالفعل للتصويت المبكر والبعض الآخر سيكون مفتوحا في يوم الاستفتاء

يوجد على موقع المفوضية معلومات عن الاستفتاء بأكثر من 30 لغة

مع اقتراب يوم التصويت في استفتاء الصوت يوم السبت 14 أكتوبر، عبرت المفوضية الأسترالية للانتخابات (AEC) عن حرصها على أن يكون الناخبين من الخلفيات المتنوعة ثقافياً ولغويًا (CALD) على دراية كافية بخيارات التصويت وكيفية الإدلاء بالصوت بشكل صحيح.





هذا وقد توجهت المفوضية إلى الإعلام الإثني للمشاركة في جلسة من بين عدد من الجلسات التي نظمتها حول الاستفتاء ومشاركة الجاليات المتنوعة ثقافيا ولغويا فيه.





تدعو المفوضية الناخبين إلى الاستعداد مبكرا ليوم الاستفتاء وتنصحهم بالاستعانة بالمعلومات المتاحة على موقع المفوضية لهذا الغرض.





تؤكد المفوضية أن التصويت إجباري للمواطنين الأستراليين وأن هناك خيارات متعددة للتصويت ومنها التصويت البريدي والتصويت المبكر.



اقرأ المزيد بدء التصويت المبكر في إستفتاء الصوت في عدد من الولايات اليوم

بعض مراكز الاقتراع مفتوحة بالفعل للتصويت المبكر والبعض الآخر سيكون مفتوحا في يوم الاستفتاء. هناك أيضا بعض المراكز التي ستفتح أبوابها يوم السبت 7 أكتوبر لأولئك الذين قد يجدون صعوبة في التصويت في اليوم المقرر.





يوم 14 أكتوبر ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءاً.





تتم عملية التصويت من خلال كتابة كلمة "Yes" أو "No" على بطاقة التصويت. وتؤكد المفوضية على أهمية التصويت بشكل صحيح حتى يتم احتساب الصوت.





وتنصح المفوضية الناخبين الذين قد يجدون صعوبة في التصويت بممارسة كتابة تلك الكلمات في المنزل أو الاستعانة بصديق في يوم التصويت.





كما تدعو المفوضية الناخبين من الخلفيات الثقافية المتعددة إلى تحري صحة المعلومات التي يحصلون عليها فيهما يتعلق بالاستفتاء والتأكد أنها من مصدر موثوق.





يوجد على موقع المفوضية معلومات عن الاستفتاء بأكثر من 30 لغة كما أنها توفر خطوط لتقديم المعلومات والترجمة الفورية بالعديد من اللغات ومنها اللغة العربية.



أرسلت المفوضية بالفعل كتيب معلوماتي عن الاستفتاء إلى 12 مليون منزل والكتيب متوفر على موقع المفوضية بالعديد من اللغات.





تقول المفوضية أن دورها هو إدارة عملية الاستفتاء وأنه على الأستراليين أن يكونوا جزءا من العملية من خلال المشاركة بشكل فعال.





بحسب المفوضية فإن 600 ألف شخص قد صوتوا بالفعل من خلال عملية التصويت المبكر في الاستفتاء والذي تتوقع أن يشارك فيه بين 5 و6 مليون مواطن أسترالي.





تقول المفوضية أنه بحلول يوم الاستفتاء سيكون حوالي نصف الناخبين قد صوتوا بالفعل بعضهم من خلال التصويت البريدي وبعضم من خلال التصويت المبكر.





تقوم اللجنة أيضا بالاستعانة بمراكز الاقتراع المتنقلة مثل القوارب وطائرات الهليكوبتر التي تصل إلى التجمعات السكانية النائية والتي تم الإدلاء بـ13 ألف صوت فيها بالفعل.





كما تتم عملية التصويت أيضا في مرافق الصحة العقلية والسجون ودور رعاية كبار السن وفي الخارج أيضاً.





وقد صرحت المفوضية لممثلين عن الإعلام الإثني أنه ليس من المؤكد إعلان النتائج ليلة الاستفتاء خصوصا إذا كان الفارق ضئيلا بين نعم ولا، حيث قد تضطر لانتظار نتائج التصويت البريدي أيضا.





من الجدير بالذكر أنه لتكون نتيجة الاستفتاء "نعم" يجب أن يصوت لصالحها أغلبية من الناخبين والولايات وهو ما يعرف بـ"الأغلبية المزدوجة".





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.





ابقوا على اطلاع على استفتاء صوت السكان الأصليين لعام 2023 عبر شبكة أس بي أس، بما في ذلك آراء السكان الأصليين من خلال قناة NITV.



