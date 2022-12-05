قسائم بقيمة 500 دولار للأهل في نيو ساوث ويلز لتغطية رسوم رعاية الأطفال خلال العطلة الصيفية

سيتم منح الآباء والأمهات في نيو ساوث ويلز دعماً مالياً مع اقتراب العطلة الصيفية عبر قسيمة إضافية بقيمة 500 دولار للرعاية قبل وبعد المدرسة.

File image of children taking part in a pre-school program at Hilltop Road Public School in Merrylands, in Sydney’s west.

File image of children taking part in a pre-school program at Hilltop Road Public School in Merrylands, in Sydney’s west. (AAP) Source: AAP

النقاط الرئيسية
  • دعم مالي للآباء والأمهات في نيو ساوث ويلز عبر قسيمة إضافية بقيمة 500 دولار للرعاية قبل وبعد المدرسة
  • القسائم متاحة لأولياء أمور الأطفال في سن المدرسة، بما في ذلك الصغار الذين سيدخلون رياض الأطفال العام المقبل
  • دعا رئيس الوزراء دومينيك بيروتيه الأمهات والآباء الذين يستعدون لقضاء العطلة الصيفية الطويلة على تنزيل القسائم لتغطية تكلفة الرعاية أثناء الإجازة
القسائم متاحة لأولياء أمور الأطفال في سن المدرسة، بما في ذلك الصغار الذين سيدخلون رياض الأطفال العام المقبل.

وحث رئيس الوزراء دومينيك بيروتيه الأمهات والآباء الذين يستعدون لقضاء العطلة الصيفية الطويلة على تنزيل القسائم لتغطية تكلفة الرعاية أثناء الإجازة.
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وقال رئيس الحكومة اليوم الإثنين "قسائم الرعاية لما قبل وبعد المدرسة تساعد في تخفيف ضغط الجيب وتمنح الآباء ومقدمي الرعاية المرونة التي يحتاجون إليها فيما يتعلق بالتزامات العمل".

هذا وحصل أكثر من 263,000 من الآباء على قسيمة بقيمة 500 دولار.

القسائم متاحة للتنزيل حتى 31 كانون الثاني/يناير ويمكن استخدامها حتى 30 حزيران/يونيو.
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نشر في: 5/12/2022 2:37pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP