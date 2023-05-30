ألبانيزي يؤكد: الأستراليون لن يكونوا عنصريين إذا صوّتوا بـ "لا" في استفتاء "صوت" السكان الأصليين

قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن الأستراليين الذين يعارضون منح صوت للسكان الأصليين في البرلمان ليسوا عنصريين.

JOHN OLSEN STATE MEMORIAL 

Prime Minister Anthony Albanese arrives during a State Memorial for the late artist Dr John Olsen AO OBE at the Art Gallery of NSW in Sydney, Monday, May 29, 2023. (AAP Image/Jenny Evans) NO ARCHIVING Source: AAP / JENNY EVANS/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يقول إن الأستراليين الذين يعارضون منح صوت للسكان الأصليين في البرلمان ليسوا عنصريين
  • جاء ذلك في أعقاب اتهام زعيم الائتلاف بيتر داتون رئيس الوزراء بالتشهير بالمعارضين
  • عندما سئل عما إذا كان الأشخاص الذين لم يدعموا الهيئة الاستشارية عنصريين، أجاب ألبانيزي بـ "لا"
جاء ذلك في أعقاب اتهام زعيم الائتلاف بيتر داتون رئيس الوزراء بالتشهير بالمعارضين للاستفتاء.

وعندما سئل عما إذا كان الأشخاص الذين لم يدعموا الهيئة الاستشارية عنصريين، أجاب ألبانيزي بـ "لا"، قائلاً إن الناخبين سيكون لديهم مجموعة من الآراء المختلفة مشدداً على أن هذا من حقهم.
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وقال في حديث إذاعي، "بيتر داتون يبذل قصارى جهده لزيادة حدة النقاش".

وسئل ألبانيزي عما إذا كان استفتاء "الصوت" معرضاً لخطر الفشل بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، فأجاب بأن الحكومة قدمت حزمة إغاثة، وتعمل على مساعدة الناس.

أضاف، "في نفس الوقت سنمنح الشعب الاسترالي الفرصة للتصويت على شيء لن يكون له تأثير مباشر على معظم الاستراليين".
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نشر في: 30/05/2023 12:29pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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