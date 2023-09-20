هل يتجاهل ألبانيزي أزمة الغلاء في أستراليا؟

انتقادات حادة لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بسبب عدم تركيزه على حل أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد.

Anthony Albanese alongside a person speak in front of a mic.

Anthony Albanese says his government is "doing the lot" when it comes to the economy, environment and cost of living. Source: AAP / Sarah Rhodes

النقاط الرئيسية
  • رئيس الوزراء يؤكد أن حكومته "تفعل الكثير" عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد.
  • دافع ألبانيزي عن تركيز الحكومة على الاستفتاء في هذه المرحلة.
  • يأتي ذلك وسط معاناة قطاع كبير من الأستراليين مع أزمة غلاء المعيشة.
لا تزال أستراليا تعاني من آثار التضخم وارتفاع مستوى المعيشة والذي وصل لمعدل 6% خلال النصف الأول من العام الحالي.

يتزامن ذلك مع تصريح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بأن حكومته "تفعل الكثير" عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد والبيئة وتكاليف المعيشة.
اقرأ المزيد

الأستراليون يلجأون إلى إجراءات يائسة لمواجهة أزمة الغلاء

ودافع عن تركيز الحكومة على استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان بينما يعاني الأستراليون من أزمة غلاء تطول الجميع.

وقال لمحطة إذاعة تريبل إم يوم الأربعاء: "لكننا نعتقد أيضًا أنه بعد 122 عامًا، فإن الاقتراح البسيط المتمثل في الاعتراف بالسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس كأول شعب أسترالي في الوثيقة التأسيسية لأمتنا هو مطلب متواضع للغاية".

"عندما نتحدث عن الميزانيات، تم تخصيص الكثير من الأموال لشؤون السكان الأصليين، ومن الواضح أنها لم تكن فعّالة، ولهذا السبب يتعين علينا أن نفعل ما هو أفضل من ذلك".

وهاجم زعيم المعارضة بيتر داتون رئيس الوزراء قائلا إنه يقسم الأمة ويفشل في تقديم تفاصيل كافية عن الهيئة الاستشارية.
اقرأ المزيد

داتون غير متحمس لإجراء استفتاء ثانٍ، والوزيرة بيرني تكشف عن عنصرية "لا تصدق"

وقال للصحفيين في سيدني "الأستراليون ليس لديهم التفاصيل التي يحتاجونها لإصدار حكم مستنير".

وأضاف "لهذا السبب يشعر الأستراليون بالغضب... أي نوع من رؤساء الوزراء يقول للشعب الأسترالي: سأشرح لكم ما الذي ستصوتون عليه بعد التصويت؟".

وقد اعترضت الحكومة على ذلك، قائلة إن الهدف الأساسي من الاستفتاء هو التصويت على مبدأ وجود هيئة استشارية منصوص عليها في الدستور.

ويتم بعد ذلك تحديد تشكيل الهيئة من قبل البرلمان من خلال التشريعات ويمكن تغييرها وتعديلها من قبل الحكومات المتعاقبة.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


ابقوا على اطلاع على استفتاء صوت السكان الأصليين لعام 2023 عبر شبكة أس بي أس، بما في ذلك آراء السكان الأصليين من خلال قناة NITV.

قوموا بزيارة
منصة أس بي أس لاستفتاء "الصوت"
للاطلاع على المقالات ومقاطع الفيديو والبودكاست بأكثر من 60 لغة، أو شاهدوا آخر الأخبار والتحليلات والوثائقيات والبرامج الترفيهية مجاناً في
مركز استفتاء "الصوت" على SBS On Demand
.
شارك
نشر في: 20/09/2023 3:10pm
تقديم: Ramy Aly
المصدر: AAP
Available in other languages

اخترنا لك

12:47
An image provided by Ross W. Paterson, Rachel L. Brown, et al./Brain, Oxford University Press, brain scans of coronavirus patients from a study published in July. The new study offers the first clear evidence that in some people,

قصة هزت العالم، كيف انتقلت الدودة الحية من معدة إمرأة لدماغها!

10:45
MicrosoftTeams-image.png

من لاجئة قوارب بعمر التاسعة إلى أفضل محامية شابة لعام 2023 في جنوب أستراليا

08:04
tomatoes333.jpg

How cooking for other migrant women put Nada's signature dish in the spotlight

11:02
092ec342-f92e-4557-8390-5386fd0406fe.JPG

'لم أشعر بالقلق أو الخوف' كيف استطاع شاب سوري من فتح مصلحته التجارية بفترة وجيزة

10:20
Wzzzup Flafel - Cover.jpg

كيف حَول مهاجر أردني تناول وجبة الفلافل من عادة عربية إلى ثقافة أسترالية؟

15:18
adel 11.jpg

رحالة مصري زار 119 دولة 'استراليا افضل وجهة سياحية في العالم'

17:19
b1bec6c9-fbe8-48ca-9bec-28213078dc08.JPG

سيدات سوريات ينقلن المطبخ والتراث السوري إلى ملبورن

11:02
FIFA Womens World Cup 2023 Final - Spain v England - Stadium Australia

القبلة التي سرقت فرحة الفوز: القضاء الاسباني يتدخل بعد شكاوى وانتقادات بحق روبياليس