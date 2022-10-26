أستراليا ترحب بأول رئيس وزراء بريطاني من أصول آسيوية: ريشي سوناك يتعهد بإصلاح أخطاء ليز تراس

النقاط الرئيسية ريشي سوناك أول رئيس وزراء بريطاني من أصول آسيوية وأستراليا ترحب.

سوناك يتعهد بإصلاح أخطاء ليز تراس من خلال العمل بنزاهة ومهنية.

جو بايدن يرى أن تعيين أول رئيس وزراء بريطاني هندي أمر رائد ورائع للغاية.

أشاد وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز بأهمية الخطوة المقبلة عليها بريطانيا التي سيكون لها أول رئيس وزراء لها من أصول آسيوية. وقد تم تعيين ريشي سوناك زعيمًا لحزب المحافظين بعد استقالة ليز تراس من رئاسة الوزراء، مما مهد الطريق أمامه لتولي المنصب الأعلى في البلاد.





وقد وصفه تشالمرز بالصديق العظيم لأستراليا وتمنى له النجاح. وقال إنه لا يعتقد أنه أمر بسيط أن يكون لدولة مثل المملكة المتحدة أول رئيس وزراء ذو بشرة سمراء.





وأضاف أن المملكة المتحدة تعاني من التحديات الاقتصادية كما أستراليا، لذا فهو يتطلع للعمل مع وزير الخزانة القادم الذي ستتم تسميته من قبل سوناك.



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ريشي سوناك يتعهد بإصلاح "أخطاء" ليز تراس

تعهد ريشي سوناك وهو ثالث رئيس وزراء لبريطانيا هذا العام في أول خطاب له كزعيم جديد للبلاد بالتغلب على الأزمة الاقتصادية التي أثارتها "أخطاء" فترة ليز تراس المأساوية التي استمرت 49 يوماً.





وكانت أولى خطوات سوناك الإبقاء على جيريمي هانت وزيراً للخزانة، كما سعى لطمأنة الأسواق المالية بعد أن صدمت خطط ميزانية تروس المستثمرين، كما احتفظ أيضاً بوزيري الخارجية والدفاع.





وقال سوناك، "سأوحد البلاد ليس بالأقوال وإنما بالأفعال، وسأبدأ بالعمل فوراً وسأضع الاستقرار الاقتصادي والثقة في صميم أجندة هذه الحكومة، مما يساعد على رفع الجنيه بأكثر من واحد في المائة مقابل الدولار.



前財相辛偉誠因不滿約翰遜憤而辭職。 Credit: AAP

تعيين مجلس الوزراء الجديد

كما لمح سوناك بطريقة غير مباشرة إلى الفضائح العديدة التي أطاحت برئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وتعهد بأن رئاسته للوزراء ستوفر "النزاهة والمهنية والمساءلة على كل المستويات."





وقد احتفظ سوناك بجيمس كليفرلي كوزير للخارجية وبن والاس في الدفاع، كما أعاد تعيين اليمينية المتشددة سويلا برافرمان وزيرة للداخلية، ومسؤولة عن الشرطة ومراقبة الهجرة. وأعاد سوناك حليفه المقرب دومينيك راب إلى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير العدل.



خطوة ريادية

في خطابه في داونينغ ستريت، تعهد سوناك بتقديم دعم غير محدود لأوكرانيا حتى في الوقت الذي حذر فيه من خيارات الميزانية "الصعبة" في المستقبل.





كما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن تعيين أول رئيس وزراء بريطاني هندي بأنه أمر رائد ورائع للغاية. وقال بايدن في تغريدة "معاً، أتطلع إلى تعزيز تعاوننا في القضايا الحاسمة للأمن والازدهار العالميين، بما في ذلك مواصلة دعمنا القوي لأوكرانيا".



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وقدم القادة الأوروبيون تهنئتهم، بينما ذكّر رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن السيد سوناك بـ "مسؤوليتهم المشتركة" لحماية السلام في أيرلندا الشمالية في أعقاب التوترات في عهد جونسون وتروس.





من جهته، أشاد زعيم حزب العمال كير ستارمر بسوناك "لصنعه التاريخ باعتباره أول رئيس وزراء بريطاني آسيوي. لكنه أضاف بأن المحافظين حطموا الاقتصاد، مع انخفاض الأجور وارتفاع الأسعار وأزمة غلاء المعيشة، لذا يحتاج الشعب إلى بداية جديدة وكلمة في مستقبل بريطانيا.





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