"لايعكس التنوع الثقافي " انتقادات لاذعة تطال برنامج Autralian Idol بنسخته الجديدة

النقاط الرئيسية بعد أكثر من عقد من التوقف على الهواء يعود Australian Idol في عام 2023 لكن لجنة التحكيم تثير الانتقاد

اعترض المشاهدون على قرار ضم كايل سانديلاندز للجنة التحكيم قائلين إنهم لن يتابعوا البرنامج

تدعو آنا تيواري الى دعم التنوع الثقافي على الشاشات الأسترالية لعكس واقع المجتمع في أستراليا

انتقد المشاهدون لبرنامج Australian Idol 2023 الافتقار إلى التنوع الثقافي في لجنة التحكيم ومقدمي البرنامج أيضاً.



انتقد المشاهدون لبرنامج Australian Idol 2023 الافتقار إلى التنوع الثقافي في لجنة التحكيم ومقدمي البرنامج أيضاً.





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والمذيع المثير للجدل كايل سانديلاندز هو الحكم الوحيد الذي شارك في المواسم السابقة، وستنضم إليه مغنية البوب الأسترالية وكاتبة الأغاني إيمي شارك والمغنيان الأمريكيان هاري كونيك جونيور وميغان ترينور.



أما مقدم البرنامج فهو المتسابق الأسترالي السابق للبرنامج ريكي لي كولتر، الذي احتل المركز السابع في موسم عام 2004 يرافقه المضيف التلفزيوني الأسترالي سكوت تويدي.





اعترض المشاهدون على انضمام كايل سانديلاندز الى لجنة التحكيم، قائلين إنهم لن يتابعوا البرنامج.



LISTEN TO Hanan Ibrahim has just started her professional modelling career, but is already working for major designers as she challenges the cultural stereotypes of a Muslim woman. SBS News 04/03/2019 03:20 Play

وقال هاري كونيك جونيور، عضو لجنة الحكام السابق في أمريكان آيدول، على تويتر إنه "متحمس" للانضمام إلى لجنة التحكيم وينتظر بفارغ الصبر العثور على نجم غنائي في أستراليا".





ولكن كانت هناك انتقادات لكون اللجنة بالكامل من ذوي البشرة البيضاء





"لماذا كلهم من البيض؟" كتب أحد مستخدمي التويتر MaggieMunn.



LISTEN TO Among the major changes since the last census was the sharp rise in the number of people born in India and Nepal but living in Australia. SBS News 28/06/2022 03:35 Play

تعمل المخرجة والمنتجة الهندية الأصل آنا تيواري، على الترويج لسرد القصص متعددة الثقافات على الشاشات الأسترالية على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية.





وقالت لـ SBS News: "إن اختيار هؤلاء الحكام يجعل البرنامج يبدو وكأنه قد عفا عليه الزمن".





"إنه مخطرة بفقدان تفاعل الجمهور والمشاهدين، إذا نظرت إلى عروض مثل Masterchef فقد حققت أداءً جيداً بسبب التنوع الثقافي للمشاركين والحكام".





"من المهم جداً في الثقافة الشعبية، وفي برامج مثل هذه، أن يرى الناس التنوع، ليست أستراليا الحقيقية هي التي يعرضونها، في استراليا تنوع ثقافي كبير".



Sydney-based director and producer Ana Tiwary is calling for cultural diversity quotas within the discussion to boost the quota of Australian-made shows, saying "organic change" has been too slow. Credit: Ana Tiwary تظهر نتائج تعداد مكتب الإحصاءات الأسترالي لعام 2021 أن نسبة المهاجرين الذين ولدوا في الخارج أو من الجيل الثاني قد نمت بشكل كبير.





زادت مجموعة الأستراليين المولودين في الخارج من 18 في المئة من السكان في عام 1911 إلى ما يقرب من 30 في المئة في عام 2021. وفي عام 2021، بلغت نسبة الأستراليين الذين ولد كلا الوالدين أو أحد الوالدين على الأقل في الخارج 42.2 في المئة.



من خلال دور آنا تيواري في الإشراف على مجموعة التنوع في وسائل الإعلام الأسترالية على تطبيق فيس بوك، كانت تساعد في الترويج لتكليف الممثلين غير البيض واختيارهم.





"إنه أمر محبط عندما أسمع الناس يقولون إنهم لا يجدون مواهب، أنا محاطة بأشخاص موهوبين للغاية ومتعددي الثقافات لا يحصلون على الفرص التي يستحقونها".





وهؤلاء هم الأشخاص الذين اكتسبوا خبرة في أوطانهم ويأتون إلى هنا كمهاجرين.





"والأهم من ذلك، أن المبدعين متعددي الثقافات هم من لديهم مثل هذه القصص المثيرة والرائعة والمهمة ليخبروها، وهم لا يحصلون على الفرصة ويتم تجاهلهم."



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يتواجد منتجو الشاشات الأسترالية في كانبرا هذا الأسبوع يضغطون من أجل إدخال المحتوى المحلي الخدمات البث مثل Netflix و Disney+.





تقول تيواري إنه خلال هذا التواجد في كانبرا، يجب أيضاً مراعاة ضمان التنوع الثقافي في المحتوى الذي سينتقل الى خدمات البث العالمية.





"ما لا نريد رؤيته هو أستراليا متعددة الثقافات بعدسة أحادية الثقافة، هناك مشكلة كبيرة في أستراليا، هناك الكثير من القصص الجميلة التي لا يتم سردها."





على مر السنين ، عملت آنا على تغيير ذلك، لكنها قالت إن العديد من الحواجز الراسخة لا تزال قائمة.





"التنوع الحقيقي هو إذا كانت الأرباح وكل ما يتدفق من العروض يذهب إلى منتجين وشركات متنوعين، عندها فقط هناك بيئة كاملة ونظام بيئي يحافظ على خلق أعمال متنوعة."





على الرغم من ردة الفعل العنيفة الذي واجهته للتعبير عن الحاجة إلى التغيير، إلا أنها تقول إنها لا تزال مصممة على ضرورة هذا التنوع.







"الطريقة التي نروي بها قصصنا على الشاشات لها آثار كبيرة على التماسك الاجتماعي، وعلى كيفية رؤية الشباب لأنفسهم وأنواع المهن التي يمكنهم ممارستها.





"يمكن أن يخسر الناس ملايين الدولارات، بسبب العنصرية والتمييز في القوى العاملة، وبسبب التصورات التي أنشأتها وسائل الإعلام".





"يمكننا تغيير ذلك، علينا تغيير ذلك."





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